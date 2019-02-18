Чорний лебідь: Надя Дорофєєва розбурхала мережу образом "брутальної пацанки"

Шанувальники підкреслили, що Дорофєєва виглядає супер стильно

Надя Дорофеева постоянно балует своих поклонников ультрастильными образами. Вернувшись из Нью-Йорка, где Дорофеева вместе с друзьями и своим мужем (блогер и ведущий Владимир Дантес) посетила несколько показов на Неделе моды, певица продолжила необычно комбинировать различные стили одежды. Так, на своей instagram-страничке Дорофеева показала "бунтарский" total black образ.

Надя позирует в кожаных укороченных брюках, такой же черной водолазке с декоративными золотыми принтами на рукавах. Свой образ Дорофеева дополнила массивными черными кроссовками — неувядающий тренд нескольких сезонов, который также будет не менее актуален и в этом году.

Прическа — тренд весна-лето 2019, а именно — зализанные волосы с прямым пробором, собранные в небрежный пучок. Мейкап — уже "традиционная" для Дорофеевой темная помада.

Стильная Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Подписчики исполнительницы поспешили оставить свои восторженные комментарии по поводу ее нового выхода. К слову, многие также похвалили Дорофееву за отличную фигуру.

"Надя гот", — улыбается zavarikhina.ira.

"Класс, на рокершу похожа", — предлагает свой вариант shkrapa.

"Как всегда, модная!" — пишет alona_bovkun.

"Твой цвет настроения — черный", — восхищается osadchii3307.

"Классная фотка, Надя. Тебя прям не узнать", — отмечает vika.7991.

"Длинноногая икона стиля", — пишут фанаты.

"Супер модна і крута Надя", — пишет darina_ruslanivna.

"Вау! У тебя шикарные ноги"

Стильная Надя Дорофеева, последний день в Нью-Йорке (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Кстати, ранее LITE предлагал выбрать лучший образ Дорофеевой на Неделе моды в Нью-Йорке.

Также отметим, что Дмитрий Комаров и Надя Дорофеева просят помочь 7-летней девочке.

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