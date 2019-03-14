У британському стилі: Ірина Шейк приміряла новий елегантний образ Burberry (відео)

Супермодель поділилася новим відео зі зйомок Burberry

Ирина Шейк продолжает демонстрировать плоды успешного сотрудничества с одним из своих любимых модельеров – Рикардо Тиши. В этот раз она поделилась коротким роликом, на котором позирует для британского бренда Burberry. Видео носит незамысловатый сюжет – Ирина сидит на кресле в студии, сложив руки на груди, а вокруг нее плавно перемещается камера.

В этот раз она примерила еще один элегантный наряд Burberry из новой коллекции весна-лето 2019. Позирует модель в плотно застегнутом длинном бежевом тренче с металлическими пуговицами и высоких сапогах на шпильке. Волосы убраны в пучок и украшены платком, в ушах – длинные золотистые серьги, а на руке – крупный браслет. Довершает стильный выдержанный образ макияж в теплых оттенках.

"Королевство прибыло", – коротко подписала она видео, дополнив его хэштегом #BurberryGeneration и отметив на нем дизайнера и бренд. Сам Рикардо запостил у себя в аккаунте такое же видео.

Видео: instagram.com/irinashayk

Многочисленные фанаты сексуальной модели сразу же отреагировали на пост. Причем многие отметили, что Ирине впору сниматься в кино, так хорошо она смотрится в кадре видео. "Ирина все знают и любят вас, вы талантливы во всем (мы бы хотели увидеть вас фильмах ) вы подиум уже покорили", "Идеальная", "Из вас выйдет талантливая актриса я вас", "Богиня", "Самая-самая".

К слову, похожий образ она представляла и на Неделе моды в Лондоне: тренч с символичной для бренда клеткой, черная юбка до колен с высоким разрезом, черная рубашка с белым галстуком и туфли с острым носком и объемная трехцветная сумка. Ее лук тогда стал одним из самых обсуждаемых и ярких.

Ирина Шейк в образе Burberry

Напомним, ранее соблазнительная Ирина Шейк снялась полуобнаженной в пикантных бюстье. До этого Ирина Шейк в неожиданно строгом образе снялась для рекламной кампании Burberry.

Также Шейк появилась на церемонии Оскар 2019 в сексуальном платье Burberry и с новой стрижкой.