Більше леопарда: Кім Кардашян відповіла на нападки в мережі новим "хижим" луком

Скандальна знаменитість приміряла ще один комбінезон Azzedine Alaia

Ким Кардашьян 6 марта буквально взорвала сеть своим образом в леопардовом винтажном комбинезоне от французского дизайнера Azzedine Alaia. Нужно сказать, что ее преданные поклонники наряд "тотал леопард" оценили высоко, засыпав звезду лестными комментариями. Но, как всегда, хейтеров оказалось больше. И в итоге образ раскритиковали и назвали весьма безвкусным. И Ким не стала тянуть с ответом недоброжелателям. Свою модную позицию и любовь к анималистическому принту она защитила более чем показательно: новым леопардовым луком.

"Леопардовая" Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Очередной комбинезон Ким – еще одно творение Azzedine Alaia. В этот раз более откровенное и сексуальное. Полупрозрачный, с длинными рукавами, высоким горлом и черными бархатными вставками, имитирующими белье. Дополнили его утонченные туфли на высокой шпильке и кокетливый берет. Ким не стала открывать тайну, для чего нарядилась, коротко подписав лишь: "Что за??" – вполне в своем духе. Но судя по законченному образу, над которым явно трудились профи, включая идеальную укладку и макияж, она принимает участие в каком-то новом проекте. Позже она выложила несколько сториз, где отметила авторство комбинезона: "И снова Azzedine Alaia". А затем показала фото с ужина в одном из парижских ресторанов с Оливье Рустеном – креативным директором Balmain и ее давним другом. Видимо, неугомонная парочка затевает что-то интересное.

Стильная Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Кстати, приезд Ким в Париж вызвал недоумение у многих фанатов. Ведь, как известно, столицу Франции Ким старалась обходить стороной после инцидента в 2016-м году, когда ее ограбили. Ситуация надолго вогнала звезду в депрессию, и с тех пор она появилась в столице мировой моды лишь один раз, в прошлом году прилетев на показ Вирджила Абло, креативного директора мужской линии Louis Vuitton. Но похоже, теперь эмоциональное состояние звезды реалити-шоу в полном порядке.

Напомним, ранее Ким Кардашьян показала редкое детское фото.

Также Ким и Кортни Кардашьян показали экстремальные декольте в платьях Versace.