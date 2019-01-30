Вагітна Меган Маркл зачарувала ніжним образом під час візиту в театр

Герцогиня вперше відвідала Королівський національний театр у Лондоні в якості його патрона

Супруга принца Гарри Меган Маркл, которая уже в конце апреля впервые станет мамой, продолжает активно выходить в свет и совершать официальные визиты. 30 января герцогиня Сассекская побывала в Королевском национальном театре в Лондоне, выбрав доя появления на публике нежный образ в светлых тонах, сообщает Daily Mail.

Отметим, что королева Елизавета II была покровителем Королевского национального театра на протяжении 45 лет, однако недавно решила передать эту роль герцогине Сассекской, которая до замужества с принцем сама была актрисой.

Фото: Меган Маркл (twitter.com/kensingtonroyal)

37-летняя Маркл выглядела цветущей и очень элегантной. Беременная герцогиня выбрала для выхода в свет миндально-бежевое платье от Brandon Maxwell стоимостью 2259 долларов, блейзер в тон за 2620 долларов, туфли Aquazzura за 575 долларов и клатч от Carolina Herrera.

Фото: Меган Маркл (twitter.com/kensingtonroyal)

Облегающее платье подчеркнуло еще более округлившийся живот Меган, который она по уже устоявшейся привычке часто придерживала руками.

Фото: Меган Маркл (twitter.com/kensingtonroyal)

В ходе своего визита герцогиня Сассекская совершила ознакомительную экскурсию, встретилась с ведущими актерами и учениками театра, и даже приняла участие в мастер-классе.

Фото: Меган Маркл (twitter.com/kensingtonroyal)

Напомним, что Маркл прославилась благодаря роли Рейчел Зейн в популярном телесериале "Форс-мажоры". Однако после свадьбы она была вынуждена оставить актерскую карьеру и удалить свои профили в социальных сетях.

Ранее Меган Маркл блистала в Альберт-холле на премьере шоу Cirque du Soleil в эффектном блестящем платье.

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Видео: (РБК-Украина)