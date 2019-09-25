Вагітна Ешлі Грем демонструє пишні форми у відвертій сукні

Ешлі Грем, що не так давно оголосила про свою вагітність, не стала відмовляти собі у відвертих вбраннях. Дівчина робить один за одним яскраві виходи, радуючи всіх шанувальників своїх знаменитих форм. Вона вже встигла, мабуть, приміряти плаття всіх відтінків – від яскраво-червоного до гірчичного. Найбільш пікантні образи пишнотілої красуні можна побачити тут.

Ешлі Грем обожнює спокусливі кадри (фото: instagram.com/ashleygraham)

А нещодавно Ешлі представила черговий спокусливий наряд – сексуальне плаття оливкового кольору, яке призбиране з боків і облягає по всій довжині. Завдяки крою воно підкреслило животик, а також розкішні груди пишнотілої моделі. Доповнили його золоті ланцюжки з підвісками, а також сережки-кільця. Волосся вона зібрала у високий хвіст, а макіяж зробила з зухвалими стрілками. Виглядала майбутня мама кокетливо і стильно. Ешлі в новому образі (фото: instagram.com/ashleygraham)

На фото, які Грем опублікувала у себе на сторінці, вона прийняла відверті пози, ще більше демонструючи всі вигини і форми. Таким нехитрим чином вона оголосила про знижки на своєму сайті. До речі, нещодавно вона натякнула шанувальникам, що дуже втомилася. І судячи по сторінці, яка стала рідше оновлюватися, так воно і є.

Ешлі Грем (фото: instagram.com/ashleygraham)

По всій видимості, Ешлі хоче більше часу присвячувати собі, родині і малюкові. Секретами гарного самопочуття майбутня мама також ділиться: вона регулярно займається йогою, робить розтяжку, також влаштовує собі "вітамінні" дні з зеленими коктейлями.

Салати і зелені коктейлі – "фуд-дивацтва" вагітної Ешлі (фото: instagram.com/ashleygraham)

Цікаво, що модель відзначила особливу тягу до корисних продуктів, що з'явилася саме під час вагітності. Вона повідомила про це фоловерам у своєму мікроблозі: "Хто знав, що ця тяга до салату буде настільки сильною, що я забуду, як це – жадати макарони з сиром?", – з властивим їй гумором написала зірка.