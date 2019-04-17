У бахромі і блискітках: Ріанна в розкішній фотосесії для американського глянцю (фото)

Ріанна – популярна співачка, актриса, бізнесвумен, яка запустила одну з найуспішніших косметичних ліній Fenty Beauty і ікона стилю. Кращої прикраси будь-якого глянцю складно придумати. Цього разу 31-річна зірка, яка вже побувала на обкладинках практично на всіх світових журналів, стала героїнею нового випуску американського Harper's BAZAAR, який заявлений як б'юті-номер. Журнал з'явиться у продажу 23 квітня, але зараз в мережі вже є кадри з розкішної фотосесії – справжньому втілення високого мистецтва.

Ріанна на обкладинці Harper's BAZAAR

Для співачки придумали масу образів Haute Couture. На одному фото вона приміряла незвичайне плаття з різнобарвною бахроми Givenchy (у цьому образі вона з'явилася і на обкладинці), на другому – комбінезон, блузку, капелюшок з вуаллю від Dior, на тертьем приміряла неймовірної краси блакитне плаття з квітами Chanel. Не менш яскравими вийшли образи в комбінезоні, накидці, капелюсі і черевиках від Maison Margiela, а також в бузковій сукні Valentino.

Розкішна Ріанна для американського Harper's BAZAAR

Окремої уваги заслуговує робота стилістів по волоссю і візажистів. Для кожного лука Ріанні підібрали незвичайний яскравий макіяж: smoky, суцільно складаються з блискіток, хитромудрі візерунки "акварельних" різнокольорових мазків, вії, вкриті густою білою фарбою і сяючими частинками... І зачіски в дусі зухвалої вдачі співачки. Знімав дівчину знаменитий фешн-фотограф Денніс Лейпольд (Dennis Leupold), який зізнався, що це здійснення його мрії – попрацювати з барбадоською красунею.

Розкішна Ріанна для американського Harper's BAZAAR

"Мистецтво бути Ріанною", – анонсували новий номер на офіційній сторінці глянцю. Як це часто буває, обкладинок Harper's BAZAAR буде кілька – від ніжного образу співачки в білосніжній капелюшку до кричущого в довгою різноколірною бахромою. Сама співачка також повідомила фанатам про вихід журналу, опублікувавши обкладинку у себе в Instagram.

"Ти така красива", "Це просто чертовски добре", "Абсолютно приголомшлива", "О боже!", – засипали Ріанну коментарями захоплені фанати. Залишили свої відгуки та зіркові колеги. "Було б здорово, якщо б ти залишила невелике попередження. Тоді я б, принаймні, тримала напоготові медиків. Тому що це просто неймовірно, чорт візьми! Мене розриває від захоплення", – написала під постом Ріанни американська співачка і актриса Зої Кравіц.

Нагадаємо, раніше Ріанна шокувала мережу пікантними фото у спідній білизні.