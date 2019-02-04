Метелики в животі: Dafna May представила "метаморфози" на Ukrainian Fashion Week

Грою на контрастах дизайнер розкриває невагому жіночність образів

Украинская неделя моды (1-5 февраля) все еще открывает модницам новинки сезона осень-зима 2019/20. На этот раз свою поистине элегантную, романтичную и очень женственную коллекцию представила Dafna May.

Коллекция носит символичное название "Метаморфозы" — перевоплощение в прекрасную "бабочку". Собственно, эпиграфом новой коллекции стала фраза "Бабочки — это цветы, которые сорвал ветер" из серии японских комиксов "Каждый день бабочки".

Показ новой коллекции "Метаморфозы" Dafna May (фото: fashionweek.ua)

Идея этих метаморфоз прослеживается в выборе материалов и игре фактур, когда "грубые" трикотажные изделия гармонично соединяются с невесомым атласом или лаковой искусственной кожей — узнаваемая фишка бренда Dafna May. Сдержанный шелк раскрывается на фоне мягкой шерсти. Костюмная ткань контрастирует с модными в этом сезоне объемными пайетками. Кстати, ранее мы писали, как носить вещи с пайетками и выглядеть идеально.

Показ новой коллекции "Метаморфозы" Dafna May (фото: fashionweek.ua)

Ведущая цветовая гамма коллекции — классика черного и красного, хаки, серый, белый, а также вкрапления неонового голубого и насыщенного индиго.

Дизайнер также порадовала разнообразием верхней одежды. Дубленки из цветной кожи с меховыми вставками — тренд следующего осенне-зимнего сезона.

Показ новой коллекции "Метаморфозы" Dafna May (фото: fashionweek.ua)

Напомним, что в своей новой многослойной коллекции FW19-20 дизайнер Яна Червинская представила "домики" для тела и души.

А вот Elena Burenina затронула тему постепенного уменьшения телесного и духовного контакта в нашем обществе, презентовав чувственную коллекцию "Feel mе".