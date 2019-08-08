"Ангел" Victoria's Secret Барбара Палвін підкреслила пишні форми стильними нарядами

Барбара Палвін – відома угорська модель, яка до 25 років побудувала запаморочливу кар'єру, і зупинятися дівчина явно не збирається. Красуня знімалася для багатьох глянцевих видань і представляла масу відомих брендів. Останнім часом її кар'єра йде тільки в році. Вона є особою ароматів від Armani і Nina Ricci, а навесні отримала заповітний для кожної моделі титул "ангела" Victoria's Secret.

Барбара на обкладинці iO Donna (фото: instagram.com/iodonna_it)

Зрозуміло, затребуваність моделі тільки сприяє її популярності серед представників глянцевих видань. Днями Барбара представила нову обкладинку, яку прикрасила – вона блищить на італійському iO Donna.

Барбара приміряла масу стильних образів (фото: instagram.com/iodonna_it)

"Барбара Палвін, супермодель і останній "новобранець" серед ангелів" Victoria's Secret, стане однією з головних героїнь 76-го Венеціанського кінофестивалю (з 28 серпня по 7 вересня). В очікуванні події ми взяли у неї інтерв'ю", – написали на сторінці глянцю в Instagram.

Модель виглядає просто розкішно! (фото: instagram.com/iodonna_it)

Видання підготувало розкішну зйомку з масою стильних нарядів, які підкреслили бездоганну фігуру моделі, і макіяжем від Armani. Тут є брючний костюм, довгі жіночні сукні, вільні блузи, футуристичні екстравагантні вбрання... Фотосесія проходила на березі моря, а тому вийшла дуже романтичною.

Барбарі до лиця будь-які вбрання (фото: instagram.com/iodonna_it)

Барбара поділилася самими яскравими кадрами зі своїми послідовувачами і написала, що журнал вже можна придбати. Фолловери тут же почали обговорювати роботу улюбленої моделі та її розкішну фігуру. Над якою, до речі, Барбара звикла багато працювати.

Барбара і Ділан (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

До речі, особисте життя дівчини також кипить. У минулому році вона почала зустрічатися з американським актором Діланом Спроусом. Довгий час пара намагалася приховати почуття від оточуючих, але хіба від папараці можна щось приховати? Не минуло й кількох місяців, як в мережі з'явилися їхні спільні знімки, повні романтики і почуттів. Так що незабаром і самі зірки стали постити фото в соцмережах і зізнаватися один одному в любові.