"Ангел" Victoria's Secret Барбара Палвін підкреслила пишні форми стильними нарядами

25-річна модель стала героїнею нової зйомки
Барбара Палвін – відома угорська модель, яка до 25 років побудувала запаморочливу кар'єру, і зупинятися дівчина явно не збирається. Красуня знімалася для багатьох глянцевих видань і представляла масу відомих брендів. Останнім часом її кар'єра йде тільки в році. Вона є особою ароматів від Armani і Nina Ricci, а навесні отримала заповітний для кожної моделі титул "ангела" Victoria's Secret.
Зрозуміло, затребуваність моделі тільки сприяє її популярності серед представників глянцевих видань. Днями Барбара представила нову обкладинку, яку прикрасила – вона блищить на італійському iO Donna.
"Барбара Палвін, супермодель і останній "новобранець" серед ангелів" Victoria's Secret, стане однією з головних героїнь 76-го Венеціанського кінофестивалю (з 28 серпня по 7 вересня). В очікуванні події ми взяли у неї інтерв'ю", – написали на сторінці глянцю в Instagram.
Видання підготувало розкішну зйомку з масою стильних нарядів, які підкреслили бездоганну фігуру моделі, і макіяжем від Armani. Тут є брючний костюм, довгі жіночні сукні, вільні блузи, футуристичні екстравагантні вбрання... Фотосесія проходила на березі моря, а тому вийшла дуже романтичною.
Барбара поділилася самими яскравими кадрами зі своїми послідовувачами і написала, що журнал вже можна придбати. Фолловери тут же почали обговорювати роботу улюбленої моделі та її розкішну фігуру. Над якою, до речі, Барбара звикла багато працювати.
До речі, особисте життя дівчини також кипить. У минулому році вона почала зустрічатися з американським актором Діланом Спроусом. Довгий час пара намагалася приховати почуття від оточуючих, але хіба від папараці можна щось приховати? Не минуло й кількох місяців, як в мережі з'явилися їхні спільні знімки, повні романтики і почуттів. Так що незабаром і самі зірки стали постити фото в соцмережах і зізнаватися один одному в любові.