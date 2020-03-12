Андре Тан розповів про банкрутство та співпрацю з Леді Гагою

Андре Тан (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Андре Тан зізнався, як тікав від проблем в Індії

У відвертій розмові з журналісткою Вікторією Маремухою для програми «Ранок з Україною» на каналі «Україна» відомий український дизайнер Андре Тан розповів, через що кілька разів опинявся на межі банкрутства і які плани збирається реалізувати найближчим часом.

Андре Тан уже цілих двадцять років у фешн-бізнесі! За цей час дизайнер створив безліч колекцій і знає все про модні тренди. Проте навіть він має свої приводи для переживань.

«У мене є великий страх, що я не встигну реалізувати все, що я задумав. Другий страх – мені весь час здається, що в мене закінчаться ідеї, адже мода – це така машина, це такий маховик, який просто знищує дизайнера, якщо він не в тренді», – поділився дизайнер Андре Тан у програмі «Ранок з Україною».

Свого часу з дизайнером саме це і сталося. Чоловік був на межі і ледь не залишився за бортом модного бізнесу.

«Наприклад, я два рази був банкрутом. Коли у тебе немає грошей заплатити людям зарплату і немає за що купити нові тканини, ти маєш збирати себе зі шматочків і йти далі. Я вирішив бігти від цієї проблеми – під час одного з моїх банкрутств я полетів у Індію, але потім в медитації сидів, розуміючи: «Ну, окей, я посиджу, помедитую з-місяць, два, три, а що потім? Мені все одно потрібно їхати в Україну, рятувати, діставати із дупи свій бізнес», – зізнався дизайнер.

Леді Гага (фото: instagram.com/ladygaga)

Причиною банкрутства стало неправильне формування цін. Чоловік створював колекцію і робив мінімальну націнку, яка не дозволяла його бізнесу бути прибутковим. Сумний досвід, але Андре Тан таки зміг врятувати справу свого життя. Тепер у нього ще більше амбітних планів.

«Я б хотів одягнути Леді Гагу, тому що з її творчістю можна експериментувати, – розповів Андре Тан в ефірі каналу «Україна». – Ми писали її стилісту, вона співпрацює з відомим стилістом Ніколя Форнічеллі. Але справа у тому, що останній рік, навіть кілька років, він не так тісно з нею співпрацює, тож направив нас до іншого стиліста, а той поки лише входить у курс. Тож нам потрібен час, щоб одягнути Леді Гагу».