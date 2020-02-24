Андре Тан розповів про юність "Увечері малював кутюрні сукні, а вранці був торговцем на ринку"

Андре Тан (фото: прес-служба)

Вітчим Андре Тана був категорично проти захоплення юного дизайнера

В ексклюзивній рубриці про роль матері в житті відомих чоловіків програми «Ранок з Україною» на каналі «Україна» популярний український дизайнер Андре Тан розповів, як мама вплинула на його майбутнє і ким міг би стати модельєр, якби не підтримка найріднішої людини.

Його одяг обожнюють українські зірки, а новим колекціям аплодують у столиці моди – Парижі. «Ранку з Україною» Андре Тан розповів про те, як все починалося. І як до такого його захоплення дизайном ставилися рідні.

«Мама говорить, що я почав малювати у 6 років, але у 9 вже чітко вирішив, що буду дизайнером, – розповів дизайнер в ефірі каналу «Україна». – І відразу почав втілювати мрію в життя. Для того, щоб пошити сукню для ляльки молодшої сестри, я порізав мамину стару сукню, адже на ній були гарні сніжинки».

Мама Андре Тана Вікторія Тищенко від таких дій сина була не в захваті. І хоча майбутньому дизайнеру довелося півночі простояти у кутку на гречці, жінку таке захоплення сина модою дуже лестило, адже вона сама завжди була першою модницею:

«Мені подобалося вдягатися не так, як усі – в мене були такі речі, яких не мав ніхто. Я сподіваюся, що Андрій у плані смаку взяв щось від мене».

Андре Тан за роботою (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Також Вікторія Миколаївна зізнається – сьогодні Андре Тан інколи радиться з нею, в якому образі вийти на світський захід. А от в дитинстві такого не було – пішов і сам записався в гурток крою та шиття. І якщо мама підтримувала такі кроки сина, то вітчим був категорично проти.

«Йому не подобалося, що хлопець займається жіночою справою. Він хотів, щоб я був перевізником риби й торгував нею на базарі. Що, власне, я і робив, коли був підлітком – увечері малював кутюрні сукні, а зранку був торговцем на базарі», – пригадує Андре Тан в програмі «Ранок з Україною».

Але Вікторія Миколаївна завжди захищала талант свого сина перед чоловіком. І за підтримку малий Андрій був ладен для неї хоч перо жар-птиці дістати. Так, наприклад, якось на посівання заробив гривень 14-15, якраз на таку бажану гру «Менеджер», а ще б і на шоколадку вистачило.

«Пам’ятаю, приходить додому мама вся засмучена, плаче, каже: «Боже, завезли до галереї неймовірно гарні мереживні панчохи». То я віддав їй ті гроші для того, щоб вона придбала ці панчохи, і вона була найщасливішою мамою в світі. Щоправда я залишився без гри «Менеджер», але потім я познайомився з новими друзями надворі, у них теж була ця гра, тож я грав у них», – розповів дизайнер.

Маму Андре радував і коли навчався на модельєра. У 16-ть років його визнали кращим дизайнером Харкова й показали на телебаченні. Проте, коли Тан пошив для мами першу спідницю, їй також хотілося плакати, але не від радості. Не дивлячись на складність роботи, Вікторії Миколаївні не сподобалася довжина виробу, а Андре Тан дуже засмутився з цього приводу, але не образився. Вже за кілька років Андре Тан у столиці представив свою першу колекцію, яка мала шалений успіх.

Нагадаємо, раніше Андре Тан назвав річ, без якої ви "не маєте права" виходити з будинку навесні-влітку 2020.