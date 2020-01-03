Американський дизайнер створила "диво-одяг" на випадок діджитал-апокаліпсису (фото)

Future Survival Kit від Люсі Макрей (фото: dezeen.com)

Люсі Макрей пропонує втекти від цифрових технологій з допомогою наряду "Future Survival Kit"

Американська художниця і дизайнер з Лос-Анджелеса Люсі Макрей (Lucy McRae) створила оригінальний набір для виживання в "пост-апокаліптичному майбутньому" - так званий "Future Survival Kit" (комплект для виживання в майбутньому). При цьому носити досить габаритний набір потрібно на собі. За словами художниці, вона була натхненна народністю шерпів, що живуть в Східному Непалі, в районі гори Джомолунгма, а також в Індії.

Макрей, яка називає себе "архітектором тіла", припускає, що одного разу в майбутньому люди можуть повстати проти "ери алгоритмів" - відмовитися від соціальних мереж і використання цифрових пристроїв... А навіть якщо і не вийде, то хоча б частково захочуть захистити себе від всюдисущої діджиталізації.

Дизайнер розробила набір різних предметів для виживання в такому майбутньому, які допоможуть швидко пристосуватися до нової реальності. В набір входить, наприклад, маска, яка, як і телефон, закриває вас від реального світу. А також різні подушки і килимки-конструктори, що забезпечують комфорт.

“Людство рідко створює щось значне не виявляючись при цьому на грані катастрофи. Штучний інтелект, дисбаланс навколишнього середовища, повальна автоматизація - усе це одночасно покращило, але і дестабілізувало комфорт нашого життя. Ми потопаємо в постійних стресах, необхідності бути завжди на зв'язку... Я пропоную розглянути майбутнє, в якому людство зможе уникнути негативного впливу діджиталізації", - пояснює своє нове творіння Люсі Макрей.

Дизайнер запозичила модель життя шерпів. Ці кочівники, родом з гірських районів Непалу і Гімалаїв, відомі тим, що можуть вижити в суворих умовах, маючи при цьому обмежений набір речей. Макрей припускає, що в постапокаліптичному полюванні за незалежністю будь-хто може стати шерпом.

"Future Survival Kit" дебютує у "State of Extremes" — виставці в Музеї дизайну Holon в Тель-Авіві, куратором якої є Арік Чен. Виставка триватиме до 9 травня 2020 року. Мета експозиції — дослідження світу, який переживає швидкі й екстремальні зміни.

Згідно Макрей, невизначеність у відношенні майбутнього є важливим інструментом соціального прогресу.

“Кожен, хто відчуває себе комфортно зараз, обмежує свої можливості для зростання у майбутньому! Так як зростання сходить на межі невизначеності", - філософськи розмірковує дизайнер.