71-річна мама Ілона Маска блиснула фігурою в костюмі від українського дизайнера

Мама Ілона Маска, 71-річна ікона стилю, затребувана модель і успішна бізнес-леді Мей Маск на запрошення Instagram і Facebook виступила на Health Summit, який відбувся 4 червня в Нью-Йорку в Rockefeller Center. Перед аудиторією Мей з'явилася в костюмі з нової осінньої колекції українського дизайнера Дар'ї Донець.

"Мені було дуже весело розповідати про харчування, модельний бізнес і про те, як індустрія здоров'я може орієнтуватися на людей старше 50 років у соціальних мережах. Спасибі Instagram і Facebook за запрошення. Я дійсно люблю ділитися такими "перлинами мудрості" і тим, як соціальні мережі допомогли моїй кар'єрі", - написала Маск в мережі Instagram.

Мей Маск в костюмі Darja Donezz (фото: @mayemusk)

Також Мей подякувала українському бренду Darja Donezz за красивий образ і поставила хештег #itsgreattobe71 ("круто, коли тобі 71").

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