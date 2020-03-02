57-річна Демі Мур у сукні з екстремальним розрізом засвітила спортивні ніжки

Демі Мур (фото: instagram.com/demimoore)

Демі Мур однозначно була зіркою модного вечора

Тиждень моди в Парижі триває і мчить на всіх парах. Зазначимо, що Paris Fashion Week Women 2020 проходить з 24 лютого по 3 березня. Десятки модних показів проходять по всьому Парижу. Адже дизайнери хочуть виділитися як можна більш ефектно. Але одна з найголовніших складових успіху будь-якого модного шоу — це, звичайно ж, гості. Бренду Mônot вдалося зібрати під одним дахом вершки світського суспільства. Беззастережною зіркою була 57-річна Демі Мур. Актриса вибрала розкішне вечірнє плаття з розрізом.

Актриса Демі Мур для появи на черговій світській вечірці обрала розкішну вечірню сукню довжини міді з пікантними вирізами. Чорне силуетне сукня ідеально підкреслює стрункі форми своєї власниці. А високий розріз показав довгі спортивні ніжки Мур. У 57 років актриса виглядає просто приголомшливо. Є в наряді Мур і ще парочка родзинок — глибокий V-подібний виріз, а також декоративний геометричний виріз на животику. Образ Демі Мур довершують чорні колготки і замшеві туфельки на шпильці. Довге густе волосся актриса розплела. А ось макіяж зробила більше в природних тонах.

Редактор і креативний консультант японського журналу Vogue Анна Делло Руссо в сукні Alexandre Vauthier і Демі Мур (фото: instagram.com/annadellorusso)

Ще одна зірка вечора, яка привернула загальну увагу, — супермодель Ізабель Гулар. Як і Мур, 35-річна Ізабель вибрала сукню Mônot. Також чорне і і силуетне — тільки ще більше вечірній варіант. Сукня оголює плечі супермоделі. А з боків оформлено напівпрозорими вставками, що візуально робить фігуру ще більш стрункішою. У вушках Ізабель поблискували масивні сережки з діамантами. Волосся красуня також розпустила.

Топ-модель Изаель Гулар (фото: instagram.com/izabelgoulart)

Також на показі нью-йоркського дизайнера ліванського походження Елі Мізрахі були й інші зіркові гості - ціла плеяда зіркових гостей! Взагалі, кількісті гостей з світовим ім'ям на презентації його другої колекції для Mônot в Парижі могли б позаздрити відомі марки світу моди.

Так, серед інших колег Ізабель на показі були присутні моделі з світовим ім'ям: Ембер Валлетта, Сінді Бруна, Саша Лус та інші.

Ембер Валлетта, Сінді Бруна, Саша Лус (фото: instagram.com/monotofficial)

Нагадаємо, раніше 61-річна Шерон Стоун в сяючому комбінезоні підкорила червону доріжку.