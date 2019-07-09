49-річна Наомі Кемпбелл підкреслила струнку фігуру "голою" сукнею від Valentino

Наомі Кемпбелл обожнює світські раути. Для кожного свого виходу 49-річна красуня готує розкішні образи, продумані від а до я. Нещодавно вона відвідала показ кутюрної колекції Valentino, де показала яскравий наряд від свого друга і головного творця іменитого будинку – креативного директора марки Паоло Пиччьоли. А потім вирушила на ще важливий захід від знаменитої марки – презентацію парфумів Born in Roma.

Наомі і Паоло на презентації аромату (фото: instagram.com/naomi)

Наомі приміряла ще одне творіння Паоло – чорне напівпрозоре плаття з білими квітами, витонченою вишивкою на грудях і невагомим шлейфом, під якими виднілася чорне білизна і розкішне тіло Наомі. Доповнили образ яскраво-рожева сумочка, гладка зачіска і макіяж в золотистих тонах. Супермодель поділилася фото з Пиччьоли, привітавши його з такою важливою подією. "Бал з моїм найдорожчим Паоло Пиччьоли. Це була прекрасна ніч, коли ми святкували новий #ValentinoFragrance в посольстві Італії в Парижі. Вітаю Адут Акеч Біор і Анвара Хадід з тим, що вони стали новими обличчями #BornInRoma".

Обличчя аромату Адут Акеч Біор і маестро (фото: instagram.com/adutakech)

Моделі, які знялися для рекламної кампанії нового аромату, також не могли стримати захоплення. "Я не можу чесно висловити, яка це честь для мене – бути новим обличчям аромату Valentino #BORNINROMA @maisonvalentino", – написав молодший брат Джіджі і Белли, який вже зробив досить успішні кроки у світі моди. До речі, хлопець останнім часом став зіркою мережі ще й тому, що офіційно оголосив про стосунки зі знаменитою співачкою Дуа Липою.

Кадр з рекламної кампанії (фото: www.instagram.com/anwarhadid)

Жіночу роль у рекламній кампанії довірили південно-суданско-австралійської моделі Адут Акеч Біор. Дівчина написала зворушливий пост, повний емоцій. "У мене була найкраща ніч у моєму житті, коли я ділилася цим особливим моментом з @pppiccioli і моєю сім'єю з Valentino на урочистому відкритті, яке відбулося 4 липня в Парижі.

Фрагмент ролика (фото: instagram.com/adutakech)