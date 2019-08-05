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Ми зробили це! Хайді Клум і Том Каулітц показали романтичне фото з весілля

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.08.2019 - 17:27
Ми зробили це! Хайді Клум і Том Каулітц показали романтичне фото з весілля
Хайді Клум (фото: instagram.com/heidiklum)

46-річна Хайді Клум і 29-річний Том Каулітц одружилися

Хайді Клум і Том Каулітц стали чоловіком і дружиною! Про це на своїй сторінці в Instagram модель повідомила буквально кілька годин тому. 46-річна красуня показала перший кадр з церемонії одруження. Хайді приміряла пишне плаття з оголеними плечима і довгим шлейфом, волосся розпущене, а на голові у неї красується об'ємна фата. Наречений також приміряв білосніжний костюм.

Пара стоїть посеред розкішного залу, прикрашеного гірляндами з квітів, і ніжно цілується. "Ми зробили це! Містер & Місіс Каулітц", – додала вона радісний і повнийу гордості підпис з безліччю сердечок. Романтичне фото в рекордні терміни зібрав масу лайків та коментарів з привітаннями.

Ми зробили це! Хайді Клум і Том Каулітц показали романтичне фото з весілляМи зробили це! Хайді Клум і Том Каулітц показали романтичне фото з весілляХайді, тому і його брат (фото: instagram.com/heidiklum)

До речі, пара вже давно вирушила до Італії, щоб як слід відпочити і нарешті влаштувати грандіозне весілля. Хайді і Тому вже буквально засипали мережу спільними кадрами. А днями вони навіть провели препаті – розкішну вечірку на яхті Christina O. Романтичний вояж зібрав масу гостей і родичів, серед них були і діти німецької моделі, які, за словами інсайдерів, відмінно ладнають з 29-річним Томом.

Ми зробили це! Хайді Клум і Том Каулітц показали романтичне фото з весілляХайді і Том зіграли весілля (фото: instagram.com/heidiklum)

Цікаво, що за чутками, молоді люди одружилися ще в лютому. А зараз просто влаштували свято для близьких. Тим не менш судячи з кадрів, воно вийшло по-справжньому зворушливим і незабутнім для всіх присутніх.

Ми зробили це! Хайді Клум і Том Каулітц показали романтичне фото з весілляТретій шлюб повинен бути щасливим, впевнена Хайді (фото: instagram.com/heidiklum)

Нагадаємо, це вже третій за рахунком шлюб Хайді. Перший союз моделі тривав недовго: з 1997 по 2002 роки вона була одружена з перукарем Ріком Піпіна. Потім – з 2005 по 2012 – знаменита німецька модель і телеведуча була у шлюбі зі співаком Сілом. У цьому шлюбі народилося четверо дітей. Тепер на черзі – музикант Том Каулітц, з яким Клум заручили в грудні минулого року.

Ми зробили це! Хайді Клум і Том Каулітц показали романтичне фото з весілля

Хайді і Тому буквально світяться щастям (фото: instagram.com/heidiklum)

За словами самої моделі, вона вважає, що не дуже хороша в ролі дружини. Але, можливо, з третьої спроби їй пощастить, пожартувала якось в інтерв'ю супермодель.

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