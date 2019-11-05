44-річна Єва Лонгорія демонструє бездоганну форму і самий модний принт сезону

Актриса записала подкаст з Джеєм Шетті
Єва Лонгорія, відома своєю активною життєвою позицією, регулярно виступає на заходах, а також записує відео. Остання її робота – спільний подкаст з Джеєм Шетті, колишнім ченцем і мотиваційним спікером. Актриса залишилася дуже задоволена зустріччю з популярним нині духовним лідером, що залишила захоплений коментар у себе в мікроблозі.
«Привіт! Ловіть мене на сторінці мого дорогого друга @jayshetty. Ми говоримо про те, як бути продуктивними і успішними як у професійному, так і в особистому плані». У свою чергу Джей також залишив зворушливий коментар: «Єва, ти приголомшлива! Твоя трудова етика і бажання служити іншим насправді вражають! Так радий називати тебе другом!».
На зустріч Лонгорія, яка вже заслужила звання ікони стилю, вирушила в сукні-сорочці в блакитну смужку з поясом на талії і рукавами три чверті. Цей принт не здає позицій вже кілька сезонів поспіль і в цьому він знову на піку популярності. Особливо обожнюють його ті, хто хоче виглядати візуально стрункішою. Поздовжня смужка, як відомо, здатна творити чудеса, вмить «витягаючи» силует і роблячи до того ж образ стильним і елегантним. Доповнили лук Єви золотий ланцюжок з кулоном, дрібні сережки, укладання з прямими зачесаним назад волоссям і яскравий макіяж.
Що стосується самої актриси, вона явно полюбила смужку не за її здатність приховувати зайві кілограми. Останнім часом зірка може похвалитися бездоганною формою. Нещодавно вона показала одну зі своїх тренувань, де постала у вбранні спокусливій. Він підкреслив тендітну і жіночну фігуру знаменитості, але в той же час відмінно продемонстрував її точені м'язи.