Творець коміксів Marvel перед смертю придумав нового супергероя

Колаж РБК-Україна

Дочка Стена Лі назвала ім'я нового героя

Відомий творець коміксів Marvel Стен Лі, який помер 12 листопада, незадовго до смерті придумав нового супергероя. Про це розповіла його дочка Джоан у коментарі для видання TMZ.

Джоан повідомила, що її батько до останніх днів життя працював над новим супергероєм, якому дали ім'я Dirt Man – Людина-бруд. Жінка розповіла, що допомагала батькові з новим персонажем і пообіцяла, що допрацює супергероя самостійно.

Вона повідомила, що новий супергерой вийшов дуже цікавим і найближчим часом він буде екранізований. Джоан зазначила, що збереже спадщину батька, яка створювалося десятиліттями і отримало таку щиру любов від публіки.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що відомий творець коміксів Marvel Стен Лі помер на 96-му році життя в медичному центрі Седарс-Сінай, куди його доставили з порушенням зору і гострою пневмонією.

Стен Лі створив відомий таких супергероїв як Людина-павук, Халк, Доктор Стрендж, Залізна людина, Чорна Пантера, Тор, людей Ікс і багатьох інших.

До речі, раніше ми розповідали про те, що стали відомі імена виконавців головних ролей у фільмі "Чорний ворон".

Нещодавно в Україні почалися зйомки повнометражної історичної драми "Чорний ворон" за мотивами однойменного роману-бестселера українського письменника Василя Шкляра. Тепер же стали відомі імена виконавців головних ролей.

Відео: РБК-Україна