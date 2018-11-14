Создатель комиксов Marvel перед смертью придумал нового супергероя

Коллаж РБК-Украина

Дочь Стэна Ли назвала имя нового героя

Известный создатель комиксов Marvel Стэн Ли, который скончался 12 ноября, незадолго до смерти придумал нового супергероя. Об этом рассказала его дочь Джоан в комментарии для издания TMZ.

Джоан сообщила, что ее отец до последних дней жизни работал над новым супергероем, которому дали имя Dirt Man – Человек-грязь. Женщина рассказала, что помогала отцу с новым персонажем и пообещала, что доработает супергероя самостоятельно.

Она сообщила, что новый супергерой получился очень интересным и в ближайшее время он будет экранизирован. Джоан отметила, что сохранит наследие отца, которое создавалось десятилетиями и получило такую искреннюю любовь от публики.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что известный создатель комиксов Marvel Стэн Ли скончался на 96-м году жизни в медицинском центре Седарс-Синай, куда его доставили с нарушением зрения и острой пневмонией.

Стэн Ли создал таких известный супергероев как Человек-паук, Халк, Доктор Стрендж, Железный человек, Черная Пантера, Тор, людей Икс и многих других.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, что стали известны имена исполнителей главных ролей в фильме "Черный ворон".

Недавно в Украине начались съемки полнометражной исторической драмы "Черный ворон" по мотивам одноименного романа-бестселлера украинского писателя Василия Шкляра. Теперь же стали известны имена исполнителей главных ролей.

Видео: РБК-Украина