Хто пройшов на Голос країни 2019: підсумок "сліпих прослуховувань" третього ефіру

У неділю, 3 лютого, на каналі 1+1 відбувся третій випуск дев'ятого сезону шоу Голос країни.

Суддями шоу стали Тіна Кароль, Потап, MONАTIK і Dan Balan.

На проект прийшло багато талановитих виконавців, проте пройшли кращі. Пропонуємо вам переглянути відео виступів всіх щасливчиків після "сліпих прослуховувань" третього випуску.

Команда Потапа:

Команда Тіни Кароль:

Команда MONATIK:

Команда Dan Balan:

Нагадаємо, раніше ми писали, хто пройшов на Голос країни після першого дня "сліпих прослуховувань", а також другого дня.

Також новий тренер Dan Balan поділився своїми емоціями та враженнями від участі в якості судді у такому масштабному проекті, як Голос країни 9.

Також Потап показав цікаве нововведення дев'ятого сезону проекту Голос країни 9. Тепер на кожному суддівському пульті крім великої кнопки присутні три маленьких з іменами членів журі.