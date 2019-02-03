Хто пройшов на Голос країни 2019: підсумок "сліпих прослуховувань" третього ефіру

У неділю, 3 лютого, на каналі 1+1 відбувся третій випуск дев'ятого сезону шоу Голос країни.
Суддями шоу стали Тіна Кароль, Потап, MONАTIK і Dan Balan.
На проект прийшло багато талановитих виконавців, проте пройшли кращі. Пропонуємо вам переглянути відео виступів всіх щасливчиків після "сліпих прослуховувань" третього випуску.
Команда Потапа:
Команда Тіни Кароль:
Команда MONATIK:
Команда Dan Balan:
Нагадаємо, раніше ми писали, хто пройшов на Голос країни після першого дня "сліпих прослуховувань", а також другого дня.
Також новий тренер Dan Balan поділився своїми емоціями та враженнями від участі в якості судді у такому масштабному проекті, як Голос країни 9.
Також Потап показав цікаве нововведення дев'ятого сезону проекту Голос країни 9. Тепер на кожному суддівському пульті крім великої кнопки присутні три маленьких з іменами членів журі.