Учасники з Росії, Шотландії, Казані і тріумф MONATIKа: як пройшов 2 ефір Голосу країни 9

У неділю, 27 січня, на каналі 1+1 відбувся другий випуск дев'ятого сезону шоу Голос країни.

Голос країни 2019: 2 випуск дивитися онлайн:

Шоу почалося зі "сліпих прослуховувань". Журі повинні були, сидячи в тренерських кріслах спиною до учасників, оцінити їх голос. До найбільш талановитих учасників судді развернули свої крісла.

Першою виступила група "Шпилясті кобзарі", яка виконала "Щедрівочку". До музикантів повернулись крісла Потапа і Дана Балана. Хлопці вибрали першого.

Далі на сцену вийшов 23-річний Даніель Швець з піснею Nessun Dorma. До нього повернулися усі члени журі і він пішов в команду MONATIKа.

Після 19-річна Валерія Павлова виконала пісню TAYANNA "Леля", але не один з суддів не повернувся до дівчини.

27-річна росіянка Анастасія Каманіна, яка вирішила підкорити українську публіку, виступила з композицією "Crazy in love". Її вокал оцінили Потап і MONATIK. Дівчина пішла до останнього.

Олександр Мороз виконав пісню Дана Балана "Люби". До нього обернувся сам автор пісні і MONATIK. Хлопець раптово пішов до останнього.

Працівник заводу з Одеси Ярослав Кошельник виступив з піснею "Кохана". До нього повернувся Потап і відповідно чоловік став учасником його команди.

Артур Кошин з піснею "Katchi" не зміг підкорити своїм вокалом суддів.

33-річна Вікторія Ягич c піснею "Enter Sandman" примусила обернутися всіх членів журі і пішла до Потапа.

17-річна Ханна Катріна з шотландським корінням виконала композицію "Only Time", проте не зуміла розвернути тренерськими крісла.

Брати Влад і Роман Таранцови з села Добровілля "Loves run out" підкорили Тіну Кароль і MONATIKа. Хлопці пішли в команду останнього.

Христина Сквирська з піснею "Faded" змусила розвернутися MONATIKа і відповідно дівчина стала учасницею його команди.

Гульназ Хасанова з Казані піснею "Чекаю. Цьому" підкорила Тіну Кароль і Потапа. Дівчина пішла в команду до Тіни.

Ніка Тупілко c піснею "One and only" змусила розвернутися всіх членів журі. Однак Дан Балан заблокував MONATIKа. Зазначимо, що кожен суддя всього один раз протягом "сліпих прослуховувань" має право заблокувати свого колегу. Учасниця пішла в команду Тіни Кароль. Дан, який залицяється до Тіни, сказав, що блокування MONATIKа було подарунком для Кароль.

Пропонуємо вам побачити відео всіх учасників, хто пройшов в Голос країни 9 після другого дня "сліпих прослуховувань".

Нагадаємо, раніше ми писали, як пройшов 1 ефір Голосу країни 9.