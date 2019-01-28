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"Орел і решка. Мегаполіси": у мережі з'явилися барвисті фото зі зйомок в Намібії

Lite » Кіно та ТБ 28.01.2019 - 17:50
"Орел і решка. Мегаполіси": у мережі з'явилися барвисті фото зі зйомок в Намібії
Фото: (instagram.com/orelireshka_official)

Антон Зайцев і Оля Антипова досліджували столицю африканської країни

Новий сезон популярного тревел-шоу "Орел і Решка" під назвою "Мегаполіси" вже зовсім скоро, 3 лютого, стартує на екранах ТБ. А поки команда проекту ділиться вражаючими фотографіями зі зйомок на своїй сторінці в Instagram.

Так, були опубліковані колоритні знімки зі столиці африканської країни Намібії - міста Віндхук.

&quot;Орел і решка. Мегаполіси&quot;: у мережі з'явилися барвисті фото зі зйомок в Намібії

Фото: (instagram.com/orelireshka_official)

На деяких кадрах ведуча шоу Оля Антипова зображена з місцевими дітлахами в якомусь чи то озері, чи то болоті, є також види міста. Схоже, що команда шоу взяла участь у видобутку якихось рослин з дна водойми.

&quot;Орел і решка. Мегаполіси&quot;: у мережі з'явилися барвисті фото зі зйомок в Намібії

Фото: (instagram.com/orelireshka_official)

За словами авторів проекту, "Орел і решка. Мегаполіси" буде відрізнятися від попередніх сезонів новими фішками і навіть стилем зйомок. Випуски проекту будуть більше нагадувати тревел-блоги, а ведучі будуть знімати себе на екшн-камери.

 

Фото: (instagram.com/orelireshka_official)

"Орел і решка. Мегаполіси" – це буде нереально відважний сезон. Зізнаюся, я отримую величезне задоволення від випробування власних можливостей і перевірки сили волі. І мені б дуже хотілося, щоб глядачі отримували задоволення разом зі мною", - зазначив ведучий Антон Зайцев.

Нагадаємо, проект "Орел і решка. Перезавантаження" офіційно закінчив своє існування вийшов 30 грудня 2018 року. Про це оголосили його ведучі – блогери Настя Івлєєва і Овсій Ковальов. Шанувальники дуже засмутилися, але творці шоу пообіцяли їм старт нового, цікавого сезону і своє слово дотримали.

Ми також повідомляли, що у програми "Орел і Решка" з'явилися нові ведучі – харизматичний Антон Зайцев і різнобічна Оля Антипова.

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