Голос країни 2019: 3 випуск дивитися онлайн

Третій випуск дев'ятого сезону шоу Голос країни відбудеться 3 лютого на 1+1

В воскресенье, 3 февраля, на канале 1+1 состоится третий выпуск "слепых прослушиваний" девятого сезона шоу Голос країни.

Голос країни 2019: 3 выпуск смотреть онлайн:

В тренерский состав Голосу країни 9 вошли певица Тина Кароль, шоумен Потап, мультиартист MONATIK, международная звезда Dan Balan и ведущими Юрием Горбуновым и Екатериной Осадчей.

Уже третью неделю подряд участники продолжают удивлять всю страну яркими выступлениями и мощными вокальными данными, а тренеры начинают еще активнее набирать команды.

Так, в этом выпуске на сцене Голосу країни свои силы попробует сорокалетний преподаватель вокала Евгений Присяжнюк из Полтавы. Ученики Евгения неоднократно становились участниками популярных музыкальных шоу, а теперь он и сам хочет попробовать свои силы.

Еще один участник, уроженец Италии Грилли Самуэле, который влюбился в Украину и переехал жить в Одессу. Он попытается показать тренерам, насколько темпераментным может быть вокал настоящего итальянца.

"Украина и Италия в чем-то похожи. В обеих странах множество талантливых музыкантов, но, в отличие от Италии, в Украине я вижу большие перспективы развития музыкальной сферы. Голос країни - лучший проект, который может помочь раскрыться", - рассказал итальянский мачо.

Шоу Голос країни 9. Фото: Пресс-служба

А яркая 22-летняя София Шафир пришла на проект, чтобы порадовать любимого отца новой победой. Как-то на отдыхе с семьей девушка приняла участие в вокальном конкурсе и получила главный приз. Папа так гордился дочерью, что начал мечтать, чтобы София победила в Голосі країни.

"Я обожаю петь и больше всего на свете хочу дарить радость своему отцу. Он вкладывает в мое развитие все, что у него есть. Поэтому я настроена решительно, и надеюсь, что мне удастся развернуть тренерские кресла, как тогда на конкурсе на огромном лайнере", - поделилась участница.

У одесситки Екатерины Бегу есть прошлое, которое объединяет ее с тренером Dan Balan. Именно ради него вокалистка решила прийти на проект. Чтобы удивить тренера участница подготовила для него особенную и очень знакомую ему песню, которая по мнению Екатерины ему точно понравится. Удастся ли ей повернуть кресло любимого певца и о чем она ему напомнит, зрители канала 1+1 узнают уже в это воскресенье.

Отметим, девятый сезон пройдет под лозунгом "Зірки серед нас", поэтому проект обещает открыть неизвестных ранее вокалистов из народа. Команда Голосу країни в период кастингов прослушала более десяти тысяч вокалистов, из которых около 100 прошли на слепые прослушивания.

Еще больше интересных выступлений и ярких вокалистов можно увидеть в новом сезоне Голосу країни каждое воскресенье в 21:00 на телеканале 1+1.

Предлагаем вам увидеть видео всех участников, кто прошел в Голос країни 9 после второго дня "слепых прослушиваний".

Напомним, ранее мы писали, как прошел 2 эфир Голосу країни 9.

Также новый тренер Dan Balan поделился своими эмоциями и впечатлениями от участия в качестве судьи в подобном масштабном проекте, як Голос країни 9.