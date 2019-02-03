У неділю, 3 лютого, на каналі 1+1 відбудеться третій випуск "сліпих прослуховувань" дев'ятого сезону шоу Голос країни.

Голос країни 2019: 3 випуск дивитися онлайн:

У тренерський склад Голосу країни 9 увійшли співачка Тіна Кароль, шоумен Потап, мультиартист MONATIK, міжнародна зірка Dan Balan і ведучими Юрієм Горбуновим і Катериною Осадчою.

Вже третій тиждень поспіль учасники продовжують дивувати всю країну яскравими виступами і потужними вокальними даними, а тренери починають ще активніше набирати команди.

Так, в цьому випуску на сцені Голосу країни свої сили спробує сорокарічний викладач вокалу Євген Присяжнюк з Полтави. Учні Євгена неодноразово ставали учасниками популярних музичних шоу, а тепер він і сам хоче спробувати свої сили.

Ще один учасник, уродженець Італії Гріллі Самуеле, який закохався в Україну та переїхав жити до Одеси. Він спробує показати тренерам, наскільки темпераментним може бути вокал справжнього італійця.

"Україна та Італія в чомусь схожі. В обох країнах безліч талановитих музикантів, але, на відміну від Італії, в Україні я бачу великі перспективи розвитку музичної сфери. Голос країни - найкращий проект, який може допомогти розкритися", - розповів італійський мачо.

Шоу Голос країни 9. Фото: Прес-служба

А яскрава 22-річна Софія Шафір прийшла на проект, щоб порадувати коханого батька новою перемогою. Якось на відпочинку з сім'єю дівчина взяла участь у вокальному конкурсі і отримала головний приз. Тато так пишався донькою, що почав мріяти, щоб Софія перемогла в Голосі країни.

"Я обожнюю співати і більше всього на світі хочу дарувати радість своєму батькові. Він вкладає в моє розвиток все, що у нього є. Тому я налаштована рішуче, і сподіваюся, що мені вдасться розгорнути тренерські крісла, як тоді на конкурсі на величезному лайнері", - поділилася дівчина.

У одеситки Катерини Бігу є минуле, яке об'єднує її з тренером Dan Balan. Саме заради нього вокалістка вирішила прийти на проект. Щоб здивувати тренера учасниця підготувала для нього особливу і дуже знайому йому пісню, яка на думку Катерини йому точно сподобається. Чи вдасться їй повернути крісло улюбленого співака і про що вона йому нагадає, глядачі каналу 1+1 дізнаються вже цієї неділі.

Зазначимо, дев'ятий сезон пройде під гаслом "Зірки серед нас", тому проект обіцяє відкрити невідомі раніше вокалістів з народу. Команда Голосу країни в період кастингів прослухала більше десяти тисяч вокалістів, з яких близько 100 пройшли на сліпі прослуховування.

Ще більше цікавих і яскравих виступів вокалістів можна побачити в новому сезоні Голосу країни щонеділі о 21:00 на телеканалі 1+1.

Пропонуємо вам переглянути відео всіх учасників, хто пройшов в Голос країни 9 після другого дня "сліпих прослуховувань".

Нагадаємо, раніше ми писали, як пройшов 2 ефір Голосу країни 9.

Також новий тренер Dan Balan поділився своїми емоціями та враженнями від участі в якості судді у такому масштабному проекті, як Голос країни 9.