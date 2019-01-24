Фільм "Зелена книга": дивитися онлайн трейлер

Офіційний трейлер фільму "Зелена книга" (YouTube / Arthouse Traffic)

Комедійна драма "Зелена книга" вже отримала три "Золотих глобуси" і стала одним з лідерів за кількістю номінацій майбутньої премії Оскар 2019. В Україні прем'єра картини відбудеться 24 січня.

"Зелена книга" - реально існуючий в середині минулого століття довідник для темношкірих мандрівників. За часів расової дискримінації в США він допомагав їм знайти в дорозі безпечні місця для ночівлі, заправки та інші сервіси.

Саме цим довідником і користуються головні герої прем'єрного фільму. Джазовий музикант, афроамериканець Дон Ширлі і його шофер-вибивала Тоні відправляються в поїздку по південній Америці, яка змінить їх погляди на життя.

Кадр з фільму "Зелена книга" (YouTube / Arthouse Traffic)

Режисером фільму виступив Пітер Фарреллі ("Тупий і ще тупіший", "Заводила"), а головні ролі виконали Вігго Мортенсен ("Володар кілець", "Капітан Фантастик"), Махершала Алі ("Місячне світло", "Голодні ігри") і Лінда Карделліні ("Засновник", "Месники)".

Прем'єрний показ "Зеленої книги" відбувся на фестивалі кіно в Торонто, де картина отримала головну нагороду. На церемонії вручення "Золотого глобуса" фільм став лауреатом в трьох номінаціях: "Краща комедія/ мюзикл", "Найкращий сценарій", "Краща чоловіча роль другого плану".

Також на майбутній премії Оскар 2019 "Зелена книга" представлена ​​в п'яти номінаціях.

До речі, український режисер поділився закулісними кадрами з премії Золотий глобус.

Раніше ми публікували повний список лауреатів премії Золотий глобус 2019.

Відео: РБК-Україна