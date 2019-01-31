Фільм "Зустріч однокласників": дивитися онлайн трейлер

Встреча одноклассников - трейлер фильма (YouTube/Multiplex Cinema)

Встреча трех одноклассников спустя 25 лет после окончания школы превратится в настоящее приключение. Смогут ли повзрослевшие выпускники оторваться по полной, смотрите в кино с 31 января.

Сюжет фильма

Три друга решают вспомнить молодость и отправляются на юбилейную встречу выпускников. Каждый из них считает, что может чем-то похвастаться перед одноклассниками. Валерий стал успешным рок-музыкантом, у Андрея свой бизнес, Алексей работает архитектором.

Перед встречей с остальными школьными друзьями мужчины решают развлечься и идут на вечеринку в клуб, но "ночная жизнь" готовит им сюрпризы.

Кадр из фильма (YouTube/Multiplex Cinema)

Актеры и факты о фильме

Музыканта Валерия в комедии "Встреча одноклассников" сыграл Валерий Харчишин (фронтмен группы "Друга рiка"). Роль предпринимателя Андрея исполнил Андрей Бурым (украинский актер и шоумен, резидент "Comedy сlub"). Интеллигента Алексея сыграл Алексей Нагрудный (сериалы "Кольцо с рубином", "Любимая учительница").

"Встреча одноклассников" является адаптацией датской комедии "Klassefesten" ("Воссоединение", 2011г.). Режиссером фильма выступил Валентин Шпаков ("Инфоголик", "Как закалялся стайл").

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Видео: РБК-Украина