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Фільм "Список Шиндлера": дивитися онлайн трейлер

Lite » Кіно та ТБ 24.01.2019 - 07:30

Офіційний трейлер фільму "Список Шиндлера" (Youtube/B&H Film Distribution Company)

Показ культової драми "Список Шиндлера" в українських кінотеатрах приурочений до Міжнародного дня пам'яті жертв Холокосту, а також до 25-річної річниці виходу фільму.

Картина на мові оригіналу з українськими субтитрами стартує в прокаті з 24 січня.

Сюжет заснований на реальних подіях часів Другої світової війни. Фільм розповідає історію успішного фабриканта, члена нацистської партії Оскара Шиндлера, якому в найжорстокіший час вдалося врятувати життя понад тисячі євреїв.

Режисером фільму є Стівен Спілберг. Примітно, що Спілберг відмовився від гонорару за фільм, назвавши його "кривавими грошима". На кошти від прокату картини був заснований фонд, що займається збором і збереженням свідчень жертв Холокосту.

Рейф Файнс і Ліам Нісон у фільмі "Список Шиндлера"Рейф Файнс і Ліам Нісон у фільмі "Список Шиндлера" (Youtube / B & H Film Distribution Company)

Головні ролі виконали: Ліам Нісон, Бен Кінгслі, Рейф Файнс, Керолайн Гудолл, Ембет Девідс.

Персонажа Оскара Шиндлера замість Ліама Нісона могли зіграти Харрісон Форд або Бруно Ганц.

Для ролі Амона Гета, Рейф Файнс набрав 13 кг. Для цього актор сидів на "пивній дієті". Схожість Файнса з реальним Гетом виявилася настільки сильною, що жінка-в'язень Освенцима не могла вгамувати хвилювання при зустрічі з актором.

Картина "Список Шиндлера" стала найдорожчою чорно-білою стрічкою за всю історію кінематографа. Фільм був удостоєний премії "Сезар", 3-х Золотих глобусів, 7-ми статуеток премії Оскар в 1994 році (номінації "Кращий фільм", "Кращий режисер", "Кращий адаптований сценарій", "Кращий монтаж", "Краща робота оператора", "Кращий саундтрек", "Кращі декорації").

До речі, став відомий повний список номінантів на кінопремію Оскар 2019, вручення якої відбудеться в лютому.

Раніше були названі лауреати престижної кінопремії Асоціації телевізійних журналістів США Critics 'Choice Awards 2019.

Відео: РБК-Україна

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