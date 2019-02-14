Фільм "Продюсер": дивитися онлайн трейлер

Продюсер - трейлер фильма (YouTube/ Producer Movie)

Искрометная комедия "Продюсер" со звездами украинского шоу-бизнеса стартует в прокате с 14 февраля.

Сюжет фильма

Самоуверенный кинопродюсер уходит "в отрыв" на зажигательной вечернике и тратит не только весь свой гонорар за прошлый фильм, но и деньги за следующую картину.

Но вот приближается день начала съемок. Чтобы не сорвать работу, продюсеру нужно как-то раздобыть огромную сумму и самому привезти ее на площадку далеко за пределами города.

Кадр из фильма "Продюсер" (YouTube/ Producer Movie)

С этого момента и начинаются настоящие приключения. Судьба готовит продюсеру несколько важных уроков и множество смешных ситуаций, которые изменят весь ход событий.

Режиссером и автором сюжета фильма стал Сергей Вейн. Для него "Продюсер" стал дебютной полнометражной картиной. Ранее Вейн работал в музыкальной индустрии (клипы "Crown" для Alloise, "Talk To Me" для Bloom Twins).

Главные роли в комедии исполнили украинские звезды кино и шоу-бизнеса. Роль продюсера досталась шоумену Алексею Дурневу.

Слава Каминская в комедии "Продюсер" (YouTube/ Producer Movie)

Также в фильме снимались Слава Каминская, Даша Астафьева, Санда Димопулос, Мишель Андраде, Павел Зибров, дизайнер Андре Тан, ведущий Никита Добрынин, шоумен Дядя Жора, обладательница титула "Мисс Украина" Александра Кучеренко, олимпийская чемпионка Анна Ризатдинова и другие.

Напомним, на Украинской неделе моды в Киеве Слава Каминская похвасталась стильным образом.

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Видео: РБК-Украина