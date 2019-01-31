Фільм "Море спокуси": дивитися онлайн трейлер

Море соблазна - трейлер фильма (YouTube/planetakino)

Драматический триллер "Море соблазна" с Меттью Макконахи и Энн Хэтэуэй выходит на экраны украинских кинотеатров 31 января.

Сюжет фильма

Главный герой - капитан корабля Бейкер Дилл. Палящее солнце и волны Карибского моря помогают ему забыть предательство любимой женщины. Он занимается рыбной ловлей и проводит экскурсии для туристов.

Однажды в размеренную жизнь Бейкера возвращается бывшая возлюбленная. Карен просит мужчину разобраться с ее нынешним супругом-миллиардером.

С этого момента водная стихия превращается для Бейкера в море соблазна. Ему предстоит сделать сложный выбор - отпустить прошлое или совершить преступление.

Кадр из фильма (YouTube/planetakino)

Актерский состав и факты о фильме

Главных героев триллере "Море соблазна" сыграли Меттью Макконахи ("Далласский клуб покупателей", "Интерстеллар") и Энн Хэтэуэй ("Отверженные", "8 подруг Оушена"). Также в фильме снимались Дайан Лейн, Джимон Хонсу, Джейсон Кларк.

На роль новой девушки Бейкера (героя Макконахи) была приглашена Ума Турман. Но из-за графика съемок актриса отказалась от работы в фильме, и ее заменила Дайан Лейн.

Съемки картины проходили на острове Маврикий в Индийском океане. Режиссером и автором сценария триллера "Море соблазна" выступил Стивен Найт ("Острые козырьки","Эффект колибри").

Кстати, в кинотеатрах Украины стартовал показ картины "Зеленая книга" - лауреата нескольких Золотых глобусов 2019.

Также в сети появился трейлер украинской костюмированной драмы "Крепостная", которая появится в телеэфире с 25 февраля.

Видео: РБК-Украина