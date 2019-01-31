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Фільм "Море спокуси": дивитися онлайн трейлер

Lite » Кіно та ТБ 31.01.2019 - 07:30

Море спокуси - трейлер фільму (YouTube / planetakino)

Драматичний трилер "Море спокуси" з Меттью Макконахі та Енн Хетеуей виходить на екрани українських кінотеатрів 31 січня.

Сюжет фільму

Головний герой - капітан корабля Бейкер Ділл. Пекуче сонце та хвилі Карибського моря допомагають йому забути зраду коханої жінки. Він займається риболовлею і проводить екскурсії для туристів.

Одного разу в розмірене життя Бейкера повертається колишня кохана. Карен просить чоловіка розібратися з її нинішнім чоловіком-мільярдером.

З цього моменту водна стихія перетворюється для Бейкера на море спокуси. Йому доведеться зробити складний вибір - відпустити минуле або вчинити злочин.

Кадр із фільмуКадр із фільму (YouTube/planetakino)

Акторський склад і факти про фільм

Головних героїв трилері "Море спокуси" зіграли Меттью Макконахі ("Далласький клуб покупців", "Інтерстеллар") і Енн Хетеуей ("Знедолені", "8 подруг Оушена"). Також у фільмі знімалися Дайан Лейн, Джимон Хонсу, Джейсон Кларк.

На роль нової дівчини Бейкера (героя Макконахі) була запрошена Ума Турман. Але через графік зйомок актриса відмовилася від роботи в фільмі, і її замінила Дайан Лейн.

Зйомки картини проходили на острові Маврикій в Індійському океані. Режисером і автором сценарію трилера "Море спокуси" виступив Стівен Найт ("Гострі козирки", "Ефект колібрі").

До речі, в кінотеатрах України стартував показ картини "Зелена книга" - лауреата кількох Золотих глобусів 2019.

Також в мережі з'явився трейлер української костюмованої драми "Кріпосна", яка з'явиться в телеефірі з 25 лютого.

Відео: РБК-Україна

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