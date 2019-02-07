Фільм "Інтерв'ю з Богом": дивитися онлайн трейлер

Интервью с Богом - трейлер фильма (YouTube/HD Трейлеры)

Загадочный мужчина соглашается на интервью с талантливым журналистом. Статья может стать сенсацией, ведь ее герой называет себя Богом. Какие вопросы задаст репортер - смотрите в драме "Интервью с Богом" с 7 февраля 2019.

Сюжет фильма

Пол Ашер возвращается домой из военной командировки в Афганистане. Последние события в жизни молодого журналиста привели к личному кризису: его вера пошатнулась, а жена решила уйти.

Пережить сложный период Пол решает погрузившись в работу. В одном из изданий он пишет статьи на религиозную тематику. Во время очередного интервью журналист знакомится с таинственным человеком. Он представляется Богом и готов ответить на любые вопросы. Что же захочет узнать Пол, и почему именно ему представилась такая возможность?

Кадр из фильма "Интервью с Богом" (YouTube/HD Трейлеры)

Режиссером фильма выступил Перри Лэнг (сериалы "Девочки Гилмор", "Холм одного дерева").

Главные роли исполнили: Брэнтон Туэйтс ("Малефисента", "Титаны"), Дэвид Стрэтэйрн ("Доброй ночи и удач", "Миллиарды"), Яэль Гробглас (сериалы "Царство", "Чокнутая бывшая"), Хилл Харпер (сериалы "Хороший доктор", "Области тьмы").

Съемки фильма проходили в 2016 году в Бруклине, Манхэттене, Куинсе.

Напомним, в Лос-Анджелесе объявили полный список номинантов престижной кинопремии Окар 2019.

Ранее была названа дата вручения наград. Церемония традиционно состоится в театре Dolby Theatre.

Видео: РБК-Украина