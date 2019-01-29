"Було жорстко": MONATIK показав "бій" з Баланом на Голосі країни 9

Артист поділився забавним фото зі зйомок етапу "Бої"

Известный украинский исполнитель MONATIK (настоящее имя Дмитрий Монатик), который является одним из звездных тренеров вокального шоу Голос країни 9, повеселил поклонников ярким фото. На своей странице в Instagram артист поделился снимком, сделанном во время съемок следующего после "слепых прослушиваний" этапа шоу - "Бои".

На фото сам Монатик и его коллега, молдавский певец Дан Балан, скрестили шпаги, замерев в боевых стойках.

"Этап Бои окончен! Было жестко, интересно, эмоционально, в общем, сами все увидите в шоу @goloskrainy_officia. Благодарен @danbalan за то, что научил новому направлению танца #ШпагаДансБаланс!", - с юмором прокомментировал публикацию артист.

Фото: (instagram.com/monatik_official)

Поклонники остались в восторге от эффектного фото и признались, что с нетерпением ждут новый выпуск любимого шоу.

"Оооу Как все Супер - Пупер КРУТО !!) Я уже очень хочу посмотреть";

"Эти отборы самые крутые за все сезоны, как по мне. Какие голоса";

"Ждем бои";

"О, Дима, вы левша)?";

"Ахахахаха круто. Душа требует танцев))";

"Вауууу! Очень ждем! #ШпагаДансБаланс! Дима, в таком образе вы смотритесь очень классной и круто";

"Дима, следующий выпуск будет с новым составом тренеров, Дана уже ликвидировали?)" - активно комментируют подписчики Монатика.

Скриншот комментариев: (instagram.com/monatik_official)

Напомним, ранее MONATIK показал, как готовится к "Голосу країни".

Также мы писали, как Dan Balan очаровывал Тину Кароль в первом выпуске шоу "Голос країни".

Ранее сообщалось, что муж Алены Мозговой произвел фурор на "Голосі країни 9".

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