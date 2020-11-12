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Топ-5 небезпечних харчових звичок, які можуть коштувати здоров'я

Автор: Ольвія Агаркова

Нутриціолог перерахувала привики, що несуть небезпеку для життя

Харчові звички відображаються не лише на якості життя, але і її продлжительности. Деякі з них можуть згубно впливати на здоров'я і спричинити за собою серьезныее проблеми в організмі. Нутриціолог Надія Пахирко розповіла в Instagram назвала топ-5 звичок, від яких варто позбутися.

Вчені різних країн вивчали харчову поведінку групи людей цілих 27 років, щоб з'ясувати, як харчування скорочує наше життя. В результаті цих досліджень, був виведений список з 15 небезпечних харчових звичок, які призводять до ранньої смерті.

Ось топ-5 найбільш небезпечних звичок:

1.Надлишок солі. Сіль підсилює смак продуктів навіть найнижчої якості. У підсумку ми купуємо "смачний" і недорогий продукт, який, на жаль, не несе ніякої користі здоров'ю. Ми все більше залежимо від соусів, соління, чіпсів, ковбаси і пр продуктів, що містять надмірну кількість солі. ВООЗ рекомендує не перевищувати норму солі вище 5 гр на добу.

2.Недолік цільнозернових продуктів. Цільні злаки в раціоні - це гарантія здорового травлення. Поживні речовини засвоюються, продукти розпаду виводяться з організму.

Норма харчових волокон на дорослу людину 25-30 гр на добу. Це приблизно 2 кг моркви або 2 кг апельсинів. У сучасному раціоні звичайної людини в середньому близько 15 г харчових волокон. А все тому, що в основу раціону не входять цільнозернові продукти, як повинно бути.

3.Брак фруктів

4.Недолік врщей

Овочі і фрукти важливі для життя, так як є джерелом клітковини, магнію, калію, антиоксидантів та фенолів.

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Свіжі фрукти і овочі визначають різноманіття корисних бактерій у травному тракті, які впливають на наше здоров'я. Вони здатні знизити ризики передчасної смерті.

Оптимальна щоденна порція 300 г фруктів і 400 г овочів.

5.Недолік горіхів і насіння. Горіхи є невід'ємною частиною збалансованого харчування:

  • Вітаміни, мінерали
  • 60-70% рослинних жирів, які відрізняються від тваринних жирів майже повною відсутністю холестерину. Отже, вони не завдадуть шкоди серцево-судинній системі. Завдяки горішкам, людина отримує омега-3, омега-6, омега-9.
  • Ці жири не завдають шкоди здоров'ю, зміцнюють імунітет.Горіхи є невід'ємною частиною збалансованого харчування.
  • Вітаміни, мінерали
  • Повною відсутністю холестерину. Отже, вони не завдадуть шкоди серцево-судинній системі. Завдяки горішкам, людина отримує омега-3, омега-6, омега-9.60-70% рослинних жирів, які відрізняються від тваринних жирів майже
  • Ці жири не завдають шкоди здоров'ю, зміцнюють імунітет.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Єва Шишова перечислила найбільш популярні дієти з коротким описом кожної з них.

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