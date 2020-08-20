Взяти до уваги: 7 найкращих продуктів для щоденної підтримки печінки і жовчного міхура

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Повіряємо, чи є у вашому раціоні

Печінка – найбільший внутрішній орган, на який покладено сотню функцій. Дві ключові з них: детоксикаційна, тобто здатність оберігати від негативної дії токсинів і сторонніх речовин з кровотоку, розщеплюючи і виділяючи їх, а також метаболічна – саме печінка відповідає за те, що засвоїться з продуктів, які ми їмо. І оскільки печінка працює цілодобово, вона заслуговує підтримки і турботи не лише під час сезонних детоксов, але і кожен день, розповідає Надя Андрєєва – фахівець з харчування та нутриціолог.

Надя Андрєєва (фото: instagram.com/happynadyaz)

«Сучасний раціон, надлишок токсинів в навколишньому середовищі і хронічний стрес надають регулярне навантаження на печінку, тому важливо підтримати печінку на щоденній основі, додавши корисні продукти, які допомагають щоденному детоксу і оновленню клітин печінки», – радить вона. Отже, беремо до уваги такі продукти:

Зелень і листові овочі: гіркота в зелені активізує смакові рецептори, одночасно стимулюючи вироблення травних ферментів та виділення жовчі, що в свою чергу сприяє здоровому травленню. Чим краще перетравлюється ваша їжа, тим більше поживних речовин ваш організм зможе увібрати зі з'їденої їжі. Якщо ваш організм не може засвоїти ніяких поживних речовин, то що б ви не їли, це не принесе вам ніякої користі.



Як використовувати: щедро посипати супи, салати, другі страви. Робити песто не тільки з базиліка, але й із будь-яких улюблених рослин. У сезон їжте майже без обмежень, якщо немає індивідуальної реакції організму.

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Буряк: суперфуд для печінки номер один. Вона містить речовину бетаїн, яка забарвлює буряк в такий інтенсивний колір. Бетаїн має протизапальні і гепатопротекторні властивості, підтримує детоксикацію печінки у фазі II і впливає на вироблення власного глутатіону, який називають королем антиоксидантів.



Як використовувати: додайте чверть печеного або відвареного буряка до вашого раціону, протягом 2-3 тижнів.

Корінь кульбаби: смоли і пектин, які містяться в корені кульбаби, мають жовчогінні властивості. У багатьох традиційних медицинах корінь кульбаби століттями використовувався як ліки при жовтяниці і холециститі.

Як використовувати: заваріть чай, як показано в інструкції. Пийте по 50 мл через 20 хв після приймання їжі протягом 2-3 тижнів.

Куркума: містить куркумін, який захищає гепатоцити (клітини печінки) від окислювального стресу, пов'язаного з надлишком токсинів. Це особливо важливо для людей, які приймають сильнодіючі препарати від діабету та інших захворювань, які можуть пошкодити печінку при тривалому застосуванні.

Як використовувати: в невеликих кількостях додавати при приготуванні страв. У чистому вигляді приймати курсами і бажано – після консультації з фахівцем.

Лимон: містить нарингін, протизапальні з'єднання, що зменшуть пошкодження клітин печінки. Лімонен, який міститься в шкірці лимона, активує ферменти детоксикації печінки, що відповідають за виведення токсинів. Також молекули d-лімонену буквально розчиняють жирові відкладення.

Як використовувати: додавати сік лимона в теплу воду, смузі, збризкувати гарніри, цедру використовуйте для десертів і як дозволить фантазія.

Часник: природний ефір алліцин стимулює стінки жовчного міхура і підсилює відтік жовчі. Сірчисті компоненти часнику допомагають детоксикаци печінки і беруть участь у зниженні рівня гомоцистеїну.

Як використовувати: додавати при приготуванні овочевих і м'ясних страв.

Морква: бета-каротин і антиоксиданти, що містяться в моркві, можуть зменшувати пошкодження клітин печінки. Було виявлено, що сира морква сприяє виведенню «поганого» естрогену з організму.

Як використовувати: робити десерти, додавати в салати і рагу.