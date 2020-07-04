Як відновити печінку після зловживання алкоголем: три прості кроки

Медики дали поради про відновлення печінки (колаж РБК-Україна)

Медики пояснили, як привести печінку в норму після пияцтва

Відновити печінку після зловживання алкоголем можна за допомогою правильного раціону і дієти, відмови від шкідливих звичок та певною гімнастики.

Медики назвали три прості кроки, які допоможуть привести печінка в норму, і не допустити посилення проблем із цим важливим органом. Про це передає видання Drugrehab.

Також важливо не відмахуватися від недуги, адже роки пияцтва можуть дуже серйозно пошкодити печінку та спровокувати смертельні проблеми зі здоров'ям.

В залежності від ступеня пошкодження деякі проблеми із цим органом можуть бути постійними. Якщо ситуація не запущена, можна без особливих зусиль вилікувати печінку, якщо вжити такі заходи:

Відмова від алкоголю та куріння

По суті, перестати пити - це найкорисніша річ, яку ви можете зробити, щоб захистити свою печінку від майбутніх пошкоджень. Жодне інше лікування не може перебороти негативні наслідки, завдані алкоголем.

Річ у тім, що клітини печінки зберігають природну здатність до регенерації. Таким чином через певний період утримання від спиртних напоїв можна розраховувати на відновлення "чистого" органу.

Майже 15 років тому вчені з'ясували, що куріння тютюну також завдає непрямої шкоди печінці. Це дослідження було опубліковано у Світовому Журналі Гастроентерології (World Journal of Gastroenterology).

Медики також з'ясували, що люди, які п'ють алкоголь і палять тютюн, мають підвищений ризик раку печінки.

Здорове харчування та дієта

Поганий раціон може призвести до недоїдання, яке викликає різні проблеми зі здоров'ям і ускладнюють захворювання печінки. Здорова дієта з низьким вмістом солі забезпечує організм енергією та необхідними поживними речовинами.

Згідно з системою охорони здоров'я Мічиганського університету, слід уникати солоної їжі, обробленого м'яса і солодких продуктів чи напоїв.

Також фахівці рекомендують виключити з меню жирні та смажені страви та звести до мінімуму споживання цукру і борошняних виробів.

Водночас бажано щодня вживати овочеві супи, дієтичне м'ясо птиці, не кислі овочі або фрукти.

Спорт і гімнастика

За даними Центрів з контролю і профілактики захворювань, помірні фізичні навантаження сприяють зниженню ризику серцево-судинних захворювань і деяких видів раку. Це також знижує ризик проблем з печінкою, таких як діабет 2 типу та метаболічний синдром.

Гімнастика може допомогти вам зберегти здорову вагу, що допоможе знизити ризик розвитку неалкогольною жирової хвороби печінки.

Нагадаємо, що нещодавно вчені назвали кількість алкоголю, яка допоможе в роботі мозку.

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Автор: Styler