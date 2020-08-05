Поліпшить стан шкіри і зір: дієтолог назвала цінний звичний продукт і навчила його смачно готувати
Середа 05 серпня 2020 12:49
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Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Експерт розповіла про користь доступної кожному моркви
У нас під носом у доступності просто заритий вітамінний діамант – це всім добре знайома і звична морква, яку ми часто недооцінюємо. А даремно! Чому варто включити цей овоч у раціон і як урізноманітнити страви з них розповіла дієтолог Єва Шишова.
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І переоцінити її реально складно, тому що достоїнств цей овоч має безліч:
- це просто криниця наикрутейших вітамінів (A, K, C, E, B) і мінералів (K, Na, Mg, S, Ca, Fe, P)
- влітку ідеально підходить дівчатам для отримання засмаги, так як виробляє меланін.
- прекрасна альтернатива солодкого
- є природним постачальником клітковини, здатним очищати організм (до речі, хороший засіб від запорів
- якщо ваша дитина погано чистить зубки - погризти морквину буде дуже корисно
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
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Регулярне вживання моркви безсумнівно підтримує здоров'я:
- знижує уразливість до онкологічних захворювань
- захищає від каменів у сечовивідних шляхах і катаракти
- спонукає людину до довголіття
- покращує стану при діабеті і серцевих захворюваннях
- покращує зір і оздоровлює шкіру зсередини
Як смачно приготувати моркву:
- на грилі
- варееная/смажена
- запечеенная в духовці
- у сирому вигляді. Солодка, молода, свіжа морква з грядки, що може бути краще?
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Страв з моркви можна також приготувати безліч:
- морквяні чіпси
- салат з моркви і яблук
- морквяно-кабачкові оладки
- морквяний пиріг
Нагадаємо, що раніше дієтолог Наталія Самойленко розповіла про особливості харчування жінок після 45 років.