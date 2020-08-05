Поліпшить стан шкіри і зір: дієтолог назвала цінний звичний продукт і навчила його смачно готувати

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла про користь доступної кожному моркви

У нас під носом у доступності просто заритий вітамінний діамант – це всім добре знайома і звична морква, яку ми часто недооцінюємо. А даремно! Чому варто включити цей овоч у раціон і як урізноманітнити страви з них розповіла дієтолог Єва Шишова.

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І переоцінити її реально складно, тому що достоїнств цей овоч має безліч:

це просто криниця наикрутейших вітамінів (A, K, C, E, B) і мінералів (K, Na, Mg, S, Ca, Fe, P)

влітку ідеально підходить дівчатам для отримання засмаги, так як виробляє меланін.

прекрасна альтернатива солодкого

є природним постачальником клітковини, здатним очищати організм (до речі, хороший засіб від запорів

якщо ваша дитина погано чистить зубки - погризти морквину буде дуже корисно

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

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Регулярне вживання моркви безсумнівно підтримує здоров'я:

знижує уразливість до онкологічних захворювань

захищає від каменів у сечовивідних шляхах і катаракти

спонукає людину до довголіття

покращує стану при діабеті і серцевих захворюваннях

покращує зір і оздоровлює шкіру зсередини

Як смачно приготувати моркву:

на грилі

варееная/смажена

запечеенная в духовці

у сирому вигляді. Солодка, молода, свіжа морква з грядки, що може бути краще?

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Страв з моркви можна також приготувати безліч:

морквяні чіпси

салат з моркви і яблук

морквяно-кабачкові оладки

морквяний пиріг

Нагадаємо, що раніше дієтолог Наталія Самойленко розповіла про особливості харчування жінок після 45 років.