Улучшит состояние кожи и зрение: диетолог назвала ценный привычный продукт и научила его вкусно готовить
Среда 05 августа 2020 12:49
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Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Эксперт рассказала о пользе доступной каждому моркви
У нас под носом в доступности просто зарыт витаминный бриллиант – это всем хорошо знакомая и привычная морковь, которую мы часто недооцениваем. А зря! Почему стоит включить этот овощ в рацион и как разнообразить блюда с ним рассказала диетолог Ева Шишова.
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И переоценить ее реально сложно, потому что достоинств этот овощ имеет множество:
- это просто кладезь наикрутейших витаминов (A, K, C, E, B) и минералов (K, Na, Mg, S, Ca, Fe, P)
- летом идеально подходит девушкам для получения загара, так как вырабатывает меланин.
- прекрасная альтернатива сладкому
- является природным поставщиком клетчатки, способным очищать организм (к слову, хорошее средство от запоров
- если ваш ребенок плохо чистит зубки - погрызть морковку будет очень полезно
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
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Регулярное употребление моркови несомненно поддерживает здоровье:
- снижает уязвимость к онкологическим заболеваниям
- защищает от камней в мочевыводящих путях и катаракты
- предрасполагает человека к долголетию
- улучшает состояния при диабете и сердечных заболеваниях
- улучшает зрение и оздоравливает изнутри кожу
Как вкусно приготовить морковь:
- на гриле
- варееная/жареная
- запечеенная в духовке
- в сыром виде. Сладкая, молодая, свежая морковка с грядки, что может быть лучше?
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Блюд из моркови можно также приготовить множество:
- морковные чипсы
- салат из моркови и яблок
- морковно-кабачковые оладьи
- морковный пирог
Напомним, что ранее диетолог Наталья Самойленко рассказала об особенностях питания женщин после 45 лет.