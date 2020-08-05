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Улучшит состояние кожи и зрение: диетолог назвала ценный привычный продукт и научила его вкусно готовить

Среда 05 августа 2020 12:49
Улучшит состояние кожи и зрение: диетолог назвала ценный привычный продукт и научила его вкусно готовить
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Эксперт рассказала о пользе доступной каждому моркви

У нас под носом в доступности просто зарыт витаминный бриллиант – это всем хорошо знакомая и привычная морковь, которую мы часто недооцениваем. А зря! Почему стоит включить этот овощ в рацион и как разнообразить блюда с ним рассказала диетолог Ева Шишова.

И переоценить ее реально сложно, потому что достоинств этот овощ имеет множество:

  • это просто кладезь наикрутейших витаминов (A, K, C, E, B) и минералов (K, Na, Mg, S, Ca, Fe, P)
  • летом идеально подходит девушкам для получения загара, так как вырабатывает меланин.
  • прекрасная альтернатива сладкому
  • является природным поставщиком клетчатки, способным очищать организм (к слову, хорошее средство от запоров
  • если ваш ребенок плохо чистит зубки - погрызть морковку будет очень полезно

Улучшит состояние кожи и зрение: диетолог назвала ценный привычный продукт и научила его вкусно готовить

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

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Регулярное употребление моркови несомненно поддерживает здоровье:

  • снижает уязвимость к онкологическим заболеваниям
  • защищает от камней в мочевыводящих путях и катаракты
  • предрасполагает человека к долголетию
  • улучшает состояния при диабете и сердечных заболеваниях
  • улучшает зрение и оздоравливает изнутри кожу

Как вкусно приготовить морковь:

  • на гриле
  • варееная/жареная
  • запечеенная в духовке
  • в сыром виде. Сладкая, молодая, свежая морковка с грядки, что может быть лучше?

Улучшит состояние кожи и зрение: диетолог назвала ценный привычный продукт и научила его вкусно готовить

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Блюд из моркови можно также приготовить множество:

  • морковные чипсы
  • салат из моркови и яблок
  • морковно-кабачковые оладьи
  • морковный пирог

Напомним, что ранее диетолог Наталья Самойленко рассказала об особенностях питания женщин после 45 лет.

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