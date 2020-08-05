Улучшит состояние кожи и зрение: диетолог назвала ценный привычный продукт и научила его вкусно готовить

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала о пользе доступной каждому моркви

У нас под носом в доступности просто зарыт витаминный бриллиант – это всем хорошо знакомая и привычная морковь, которую мы часто недооцениваем. А зря! Почему стоит включить этот овощ в рацион и как разнообразить блюда с ним рассказала диетолог Ева Шишова.

⠀

И переоценить ее реально сложно, потому что достоинств этот овощ имеет множество:

это просто кладезь наикрутейших витаминов (A, K, C, E, B) и минералов (K, Na, Mg, S, Ca, Fe, P)

летом идеально подходит девушкам для получения загара, так как вырабатывает меланин.

прекрасная альтернатива сладкому

является природным поставщиком клетчатки, способным очищать организм (к слову, хорошее средство от запоров

если ваш ребенок плохо чистит зубки - погрызть морковку будет очень полезно

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Раздельное питание для похудения и здоровья: диетолог раскрыла всю правду о популярной схеме

Регулярное употребление моркови несомненно поддерживает здоровье:

снижает уязвимость к онкологическим заболеваниям

защищает от камней в мочевыводящих путях и катаракты

предрасполагает человека к долголетию

улучшает состояния при диабете и сердечных заболеваниях

улучшает зрение и оздоравливает изнутри кожу

Как вкусно приготовить морковь:

на гриле

варееная/жареная

запечеенная в духовке

в сыром виде. Сладкая, молодая, свежая морковка с грядки, что может быть лучше?

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Блюд из моркови можно также приготовить множество:

морковные чипсы

салат из моркови и яблок

морковно-кабачковые оладьи

морковный пирог

Напомним, что ранее диетолог Наталья Самойленко рассказала об особенностях питания женщин после 45 лет.