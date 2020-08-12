Покращують імунітет і обмін речовин: дієтолог розкрила всю правду про гриби

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт назвала корисні властивості різних видів грибів

Літо і осінь вважаються періодом збору грибів – їх можна побачити на ринках, у магазинах або відправитися самому збирати власний "улов". Дієтолог Єва Шишова розповіла про корисні властивості різних грибів і застерегла від небажаних наслідків їх вживання.

Гриби мають збалансований для людини склад: білки, жири, вуглеводи та вітаміни, а так само цілих 18 корисних амінокислот.

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Білі гриби корисні для серця, обміну речовин, покращення імунітету, вироблення гормонів, а так само пігменту меланіну в шкірі. В них містяться мікроелементи (K, Cu, S, P, Mn), які насичують організм і сприяють його злагодженій роботі.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Боровики містять алкалоїд герценин. Він дає лікувальний ефект при стенокардії, туберкульозі, зниженні загального тонусу.

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Дощовик у народній медицині застосовують як кровоспинний засіб при лікуванні нирок.

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В печерицях виявлені антибіотики з широким спектром дії.



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Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Лисички є природним антибіотиком завдяки вмісту в них величезних доз вітаміну А і B, селену і цинку. Так само лисички дуже корисні при цукровому діабеті.

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Грузді використовують при сечокам'яній хворобі як сечогінний засіб.

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Незважаючи на користь, гриби мають ряд протипоказань. І розмова про отруйні сорти грибів, а про можливі шкідливі властивості їстівних і корисних.

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Гриби можуть стати причиною серйозного харчового отруєння. Тому їх краще купувати в магазинах, де шанс натрапити на несвіжий або отруйний гриб набагато менше.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Часте вживання грибів може призвести до хвороб шлунково-кишкового тракту. Це пов'язано з тим, що в грибах міститься білок хітин, який практично не перетравлюється нашої травної системою. Саме його надлишок може призвести до гастриту та інших більш серйозних проблем.

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Не рекомендується вживати гриби:

людям із захворюваннями ШКТ, особливо при виразці шлунка, гастритах, панкреатитах і холециститах;

не потрібно їх їсти тим, у кого проблеми з нирками;

не варто годувати грибами дітей, особливо маленьких (до 3 років категорично забороняється давати дітям гриби).

Нагадаємо, що раніше дієтолог Ольга Усенко розкрила секрет, як зберегти вагу після схуднення.