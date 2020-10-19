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Міцний імунітет і детокс: дієтолог розповіла про користь сезонного доступного суперфуда

Понеділок 19 жовтня 2020 12:42
Міцний імунітет і детокс: дієтолог розповіла про користь сезонного доступного суперфуда
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Який продукт варто включити в осінній раціон кожному

Осінь – багатий урожайний сезон, який славиться корисними і смачними дарами природи, котрі є справжніми вітамінними бомбами. Один з таких сезонних продуктів – гарбуз. Про qjuj переваги та вплив на здоров'я розповіла на сторінці в Instagram дієтолог Лора Філіппова.

Гарбуз - теж суперфуд, причому сезонний і доступний кожному українцю. Це рослина сімейства гарбузових в раціоні має ряд незаперечних переваг:

  • здоровий імунітет і природний детокс! Містить пектин (це розчинна клітковина), який поглинає токсини і є їжею для мікробіома. Чим різноманітніше мікробіом, тим міцніший імунітет.

Міцний імунітет і детокс: дієтолог розповіла про користь сезонного доступного суперфуда

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • захист від атеросклерозу судин. Поєднання клітковини, каротиноїдів, магнію, калію корисні всім, у кого порушений баланс ліпопротеїдів (високий "поганий" холестерин і низький "хороший").
  • має протинабряковий ефект і легкий сечогінний ефект. Славиться високим вмістом калію - допомагає боротися з набряками і виводити зайву рідину.

Міцний імунітет і детокс: дієтолог розповіла про користь сезонного доступного суперфуда

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • відповідає за здоров'я очей. Джерело бета-каротину (тут його в 5 разів більше, ніж у моркві). А ще - лютеїну і зеаксантину (дієві профілактики катаракти).
  • користь для системи травлення. Оздоровлює шлунок, кишечник, жовчний міхур, а м'яка клітковина з гарбуза корисна і при запорах і при діареї. Важливо включати в раціон при гастритах, виразковій хворобі, СРК і печії.

І ще багато плюсів! Печений гарбуз можна всім! Він піде у солодкі каші, і десерти, і в супи, і в овочеві рагу. А гарбузове насіння - джерело цинку, гарбузова олія - зміцнює імунітет, підтримує роботу печінки, корисно для профілактики простатиту.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Ольга Безугла розкрила правду про молоду і модну сиртуїнову дієті.

До речі, нутриціолог Світлана Нікітчук озвучила причини харчової залежності і постійного бажання їсти.

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