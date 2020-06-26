Як прибрати набряки: п'ять дієвих рекомендацій від фахівця з харчування

Здавалося б, літо – пора легкості. Але саме в цьому сезоні багатьох турбує відчуття тяжкості в руках і ногах, «одутлість» на обличчі і інші неприємні симптоми. Як з ними боротися, розповідає фахівець з харчування, аюрведи, сертифікований нутриціолог Надя Андрєєва.

На її думку, найчастіше до дисбалансу в організмі призводить меню з великим вмістом тваринних білків, солі і простих вуглеводів. Але є у набряків і маса інших можливих причин. ⠀

Головне – налагодити харчування (фото: pexels.com)

Мало руху. Набряки частіше проявляються, коли ми сидимо, стоїмо, особливо коли довго перебуваємо в одному положенні.

Захворювання серця, легень, печінки, нирок. У цьому випадку набряки – це симптом, на який варто звернути увагу, щоб можна було вчасно здати додаткові аналізи і звернутися за консультацією до лікаря.

Порушений баланс мінералів і вітамінів. Затримка води, яка відбувається в руках, гомілках, області стоп, відбувається через неправильний балансу натрію-калію, гормональних змін, нестачу деяких вітамінів і мінералів (у т. ч. магнію і В6).

Запальні процеси. Може також відбуватися через запальні процеси, до яких можуть привести алергія, травма, якийсь удар. Це може бути також реакція на ліки, що впливають на водно-сольовий баланс або тиск. Обов'язково подивіться на побічні дії ліків.

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Судини і вени. Також набряки можуть говорити про проблеми серцево-судинної системи, які можуть призвести до набряків на ногах, особливо у жінок після п'ятдесяти.

Запасаємося вітамінами і мікроелементами (фото: instagram.com/happynadyaz)

А тепер перейдемо до простих рекомендацій з профілактики набряків від Наді:

Пийте воду. Можливо, це здається нелогічним. Чи ви чули, що чим більше ми п'ємо, тим більше буде затримуватися вода, але це неправда. Найчастіше, чим ви більше п'єте, тим краще організм підтримує водно-сольовий баланс.

Скоротіть кількість перероблених продуктів. Сюди входять копченості, ковбаси, консерви, чипсы, соєвий соус, оливки, бекон. Також зведіть до мінімуму важку їжу: швидкі вуглеводи (цукор, випічка), м'ясо і молочні продукти.

Поповніть раціон. Введіть в нього такі продукти і напої:

Бобові і зернові: гречка, сочевиця, ячмінь, перловка. Чай з куміна, кардамону і фенхелю, каркаде, настій журавлини, кокосова вода, 2-3 ч. л. соку алое зі склянкою води (вранці). Овочі та зелень: петрушка, зелень буряка, листя і корінь селери, кінза, базилік. Спеції: імбир, чорний перець. Продукти з гірким і терпким смаком.

Не забувайте про активність. Спосіб життя також грає ключову роль. Влаштовуйте контрастний душ – він розганяє кров. Якщо займаєтеся йогою, включіть в практику перевернуті асани. Якщо ні, просто полежіть, щоб тулуб був нижче ніг. Можна використовувати легкий масаж в бік серця. Якщо по ногах, то вгору. Якщо по руках, то в сторону плеча. Робіть дуже м'які, поверхневі рухи, які будуть впливати на м'язи, а саме на лімфатичну систему.

Додайте мікроелементи. Важливо збільшити продукти з магнієм: горіхи, деякі крупи, темний шоколад, велика кількість зелені. А також вітамін B6. Він є в бананах, картоплі, волоських горіхах, м'ясі.