Топ-8 страхів тих, хто худне: дієтолог розвіяла популярні омани

На початку процесу схуднення багато хто часто стикається з поширеними міфами, які породжують помилкові страхи і сумніви, а завдання розпрощатися із зайвими кіло здається важким. Дієтолог Ольга Усенко в Instagram розвіяла топ-8 побоювань тих, хто худне.

Експерт озвучила ситуації, що часто зустрічаються і з якими стикаються новачки, які переходять на правильне харчування.

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1.Багато їм. Правильними продуктами складно набрати потрібні КБЖУ маленькими порціями і спочатку здається, що ми багато їмо.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

2.Що робити, якщо вага встане? Зазвичай ми не вирішуємо завдання по факту, а переживаємо про те, чого ще не сталося. Вага встане тоді, коли буде досягнута фізіологічна норма або якщо КБЖУ потрібно переглядати.

3.Щось не доїла за день. Багато хто думає, що якщо чогось не встигла з'їсти протягом дня, все - результат піде, але ні, нічого страшного немає. Пхати в себе ввечері нічого не потрібно.

4.Я буду голодна. Якщо при переході на правильне харчування є сильне відчуття голоду, то завжди можна підняти калорійність раціону і збільшити порцію, поки організм не перебудується.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

5. Правильне харчування – це дорого. Все залежить від ваших можливостей, правильно харчуватися можна так само як і не правильно - цінник не зміниться і по кишені не вдарить.

6. Багато готувати. Будь-яке правильне харчування можна підлаштувати під процесу приготування, до якого ви звикли.

7.Немає різноманітності. Будь-яка різноманітність залежить від ваших можливостей і бажання готувати.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

8.Треба все зважувати. Так. Це дійсно так, перший місяць треба все зважувати, але потім ви на око будете визначати, що і як.

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Правильне харчування - це в наш час просто, смачно і корисно. Все залежить від того, як ви до цього ставитеся.

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