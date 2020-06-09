Топ-6 речей, які не можна робити після їжі: важливі зауваження дієтолога

Ілюстративне фото (pexels.com)

Щоб уникнути дискомфорту, уникайте деяких речей відразу після трапези

Утримайтеся від цих дій після їжі, щоб уникнути розладу травлення і дискомфорту. І тоді ви отримаєте максимум користі від здорової їжі! Дієтолог Ольга Усенко перерахувала на своїй сторінці в Instagram, що не можна робити відразу після їжі.

1. Спати відразу після прийому їжі.

Лягати спати або трохи подрімати після їжі не самий хороший варіант, але при цьому пасивний відпочинок відмінний варіант: перегляд фільму, спілкування з друзями.

Чому ж так? Причина в тому, що травні соки в такому випадку можуть потрапляти у травну трубку, і тим самим роз'їдаючи внутрішній шар. Печіння і дискомфорт якраз основні ознаки порушення процесу травлення і попадання шлункового соку в місця, де його не повинно бути.

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2. Пити чай або каву.

Вживання чаю і кави відразу після їжі заважає засвоєнню мікроелементів, наприклад: ЗАЛІЗА з їжі. Можна випити за 15-20 хвилин до їди або через 30-50 хвилин після їжі.

Ілюстративне фото (pexels.com)

3. Куріння після їжі.

Ця звичка найбільш поширена серед хронічних курців, але дослідження показали, що шкода від однієї сигарети після їжі такий же, як і куріння 10 сигарет одночасно. А це, в свою чергу, збільшення ризику раку кишечника.

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4. Прогулянки відразу після прийому їжі.

Оптимальний варіант прогулянки - через 30 хвилин. Відразу після їжі ви можете відчути млявість і втома, відпочиньте 15-30 хвилин і після цього активничайте.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

5. Чистити зуби.

Тут все пов'язано з виробленням слини, емаллю і з нейтралізацією кислотної їжі тієї самої слиною. Оптимальний варіант чистити зуби через 30 хвилин після прийому їжі.

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6. Пити багато води.

Від одного-двох-трьох ковтків нічого не буде, але від великої кількості води відразу після їжі або під час, може ускладнити травлення. Оптимально - це пити воду за 15-30 хвилин до їди або через 30 хвилин після.

Ілюстративне фото (pexels.com)

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Автор: Lite