Топ-5 продуктів, які не можна їсти перед сном

Не переживайте - їсти після шостої можна і потрібно! Але зверніть увагу на те, що у вас в тарілці. Правильна вечеря забезпечує нам здоровий, міцний сон. Він дає організму відновитися, виробити всі необхідні гормони і підготуватися до наступного дня. Фітнес-інструктор і експерт по здоровому схудненню Катя Медушкина на своїй сторінці в Instagram назвала продукти, які не варто вживати перед сном.

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Експерт не рекомендує їсти на ніч:

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1. Всі цукровмісні продукти - фізіологічно вуглеводи ввечері організму не потрібні, хоча і здається, що спиться після солоденького міцніше.

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Насправді в цей час всередині вас буде йти активний процес жировідкладення, і всі прості вуглеводи, не використані до сну, опиняться в жировому депо.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

2. М'ясні продукти. Мова йде про червоне м'ясо - свинина, яловичина, баранина.

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Весь цей білок завантажує травну систему на 5-6 годин активної роботи. Сюди ж я відношу і фарші, особливо куповані, так як вони завжди містять високий відсоток жиру.

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Віддавайте перевагу білому м'ясу птиці, білої риби, морепродуктів. Вони легко і швидко засвояться, дадуть всі необхідні поживні речовини.

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3. Тверді сорти сирів, так як містять високий відсоток жиру. Це важкий продукт, який дає підвищене навантаження на печінку. Адже для емульгування та розщеплення жирів необхідна жовч. І виходить, що ваш організм замість відновлення буде всю ніч перетравлювати жири.

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Також в сирах міститься речовина тирамін, яке є судинозвужувальною, підвищує артеріальний тиск, збуджує нервову систему.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

4. Соєвий соус. Головний його недолік - сіль. Якщо не хочете замість сну, страждаючи спрагою, бігати в туалет, а вранці прокинутися з повітряною кулькою замість обличчя, то виключіть цей продукт з меню вечері.

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5. Ну, і замикає п'ятірку продуктів "тільки не на вечерю" алкоголь. Він дає уявне відчуття розслаблення і сонливості, але насправді перезбуджує нервову систему. Це, природно, позбавляє вас можливості відпочити і виспатися.

Ілюстративне фото (pexels.com)

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