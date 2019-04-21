Топ-5 страв фастфуду, які можуть бути корисні

У сучасному світі багато людей стикаються з ситуаціями, коли буває не просто виділити час для приготування їжі, тому, навіть знаючи про шкоду фастфуду, перекушують шаурмою і продовжують ходити в Макдональдс і подібні заклади. Однак не весь фастфуд однозначно шкідливий - виявляється, швидка їжа може бути і корисною, розповіла дієтолог Олена Кален на своїй сторінці в Instagram.

⠀

"Прийнято вважати, що до фастфуду відносяться тільки хот-доги, гамбургери та картопля фрі. Але чи так це насправді? В різних країнах в це поняття вкладають різні значення. Наприклад, в Японії до швидкої їжі відносять суші і роли, у Франції - овочеві салати і супи, а також смузі і соки", - зазначила експерт.

⠀

При детальному розборі деякі страви дійсно можуть принести користь.

⠀

Топ-5 страв швидкої їжі, які можуть бути корисні:

⠀

Овочеві салати.

Практично в будь-якому ресторані швидкого харчування можна виявити салат Цезар або овочеві мікси. Віддаючи перевагу їм, замість бургерів, ви не тільки вгамуєте голод, але і отримаєте користь від швидкого харчування. Крім того, овочі повільніше перетравлюються і на довгий час втамовують голод. А ось бургери, через велику кількість солі і жиру, тільки дратують шлунок і збільшують апетит.

⠀

Сендвічі з цільнозернового хліба з куркою або червоною рибою.

У хлібі з борошна грубого помелу міститься більше клітковини і менше калорій. М'ясо курки збагачує організм білком, а червона риба - корисними жирами. Приготування такого сендвіча в домашніх умовах не відніме багато часу і буде корисне організму.



⠀

Ілюстративне фото (pexels.com)

Смузі з фруктів і овочів.

Також корисні і прості у приготуванні. На відміну від соків в них зберігається більше вітамінів і клітковини, які необхідні для правильної роботи травлення. Ще одна перевага поживного коктейлю, полягає в тому, що в міксі можна "замаскувати" смак корисного, але не дуже улюбленого овоча.



⠀

Ілюстративне фото (pexels.com)

Овочева піца з оливковою олією.

При замовленні піци попросіть не використовувати велику кількість майонезу і кетчупу. Бажано, щоб страву приготували на тонкому тісті і додали в нього побільше овочів і зелені. В такому випадку, смак продукту буде таким же яскравим, а можливі неприємні наслідки знизитися до мінімуму.

⠀

Вареники з картоплею.

Для приготування цієї старовинної страви традиційно використовується бездріжджове тісто, які легко перетравлюється і містить амінокислоти. Також картопля багата вітамінами А, В і РР, при її вживанні організм отримує біофлавоноїди - елементи, за рахунок яких більш повно засвоюється вітамін С. Не може не радувати і калорійність цієї страви. У 100 грамах міститься приблизно 220 ккал.



Ілюстративне фото (pixabay.com)⠀

Таким чином, звертаючи увагу на склад блюда, можна харчуватися швидко і корисно в будь-якому ритмі життя.

Нагадаємо, дієтолог Тіана Фіалкова розповіла, як правильно поєднувати продукти, щоб вони пішли на користь вашому організму.

До речі, популярний фітнес-тренер Аніта Луценко запропонувала власні варіанти ідеального сніданку.

Раніше дієтолог Світлана Фус назвала основну перешкоду на шляху до правильного харчування.