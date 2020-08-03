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Топ-3 продукти, що заважають схуднути: дієтолог дала попередження

Понеділок 03 серпня 2020 08:37
Топ-3 продукти, що заважають схуднути: дієтолог дала попередження
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Експерт назвала продукти, які гальмують зниження ваги

Які продукти можна прибрати з раціону, щоб безпечно почати знижувати вагу? Не варто відразу кидатися зі списами на цукор і хліб, молочні продукти та глютен і звинувачувати їх у зникненні талії. Дієтолог Алена Коготкова в Instagram назвала топ-3 продукту, що заважають знижувати вагу.

Експерт назвала категорії страв, яких варто уникати тим, хто худне, щоб не набрати зайву вагу.

Рідкі калорії. Не очевидно, але факт. Цю помилку допускають всі ті, хто худне. Причому самі того не усвідомлюють. Просунуті дієт-користувачі знають, що всякі там капучіно, фраппе і молочні коктейлі часом за змістом ккал тягнуть на пристойний обід (400-500 ккал тільки так). Але ніхто не підозрює в підступність "корисні" смузі, а кефір, тим більше.

Стакан кефіру - 150-200 ккал

Фрапучіно - 350 ккал

Топ-3 продукти, що заважають схуднути: дієтолог дала попередження

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Найкалорійніший продукт у вашому раціоні. Шукайте! Експерт зазначає, що таким може виявитися брусочек вершкового масла в каші, "невинна" горіхова паста, авокадо, сир і літр олії в салаті. Перш, ніж вдаватися в деталі і рахувати калорії, знайдіть головне зло і спробуйте замінити його менш калорійним аналогом.

1 ст.л. рослинної олії - 130 ккал

½ авокадо Хаас - 200-223 ккал

1 ч.л. горіхової пасти - 70-80 ккал

Топ-3 продукти, що заважають схуднути: дієтолог дала попередження

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

"Зривний" продукт. Це не про жири або солодке, як думають багато хто. Наприклад, одна відкусила шматочок шоколадки і забула про неї. А інша поки плитку не з'їсть, не заспокоїться. Зупинити буває не так просто. Дуже часто буває: не їла два місяці торти і забула про них думати. Але варто було тільки спробувати.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Ольга Усенко назвала топ-7 каш в здоровому раціоні.

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