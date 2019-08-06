Топ-3 ефективних способи подолати переїдання: експерт дала поради

У спробі швидше розпрощатися із зайвими кіло, багато тих, що худнуть заганяють себе в жессткие рамки і обмеження, відмовляючись зовсім від улюблених продуктів і перейшовши на обмежений і убоге харчування. Такий спосіб стати стрункішою може призвести лише до одного – харчовому зриву і переїдання. А слідом за ним прокинуться муки сумління, і спроби скинути вагу знову. Як не допустити переїдання і чому воно виникає, розповіла на сторінці в Instagram дієтолог Олена Кален.

В умовах жорсткої дієти рано чи пізно настає момент, коли тяга до заборонених продуктів починає посилюватися, а в голові гуркочуть думки про їжу, перебиваючи всі розумні доводи. Уникнути харчового зриву в таких ситуаціях дуже непросто. Але боротися з цими проявами не тільки можна, але і потрібно. Тільки варто це робити правильно.

Топ-3 вірних способу в боротьбі з харчовими зривами і переїданням

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Немає-йди-розкажи

Застосовуючи цей спосіб важливо знайти той момент, коли починається тяга, і в цей момент швидко і рішуче піти з дому ще ДО того, як ноги принесли до холодильника. Достатньо просто вийти на вулицю і прогулятися. У цей час важливо знайти можливість розповісти про те, що відбувається, які виникають почуття і емоції.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Намацати корінь

У переїдання є психологічні причини, які важливо знайти. Це допоможе від безликого "заїдав" перейти до істинних причин набору ваги і знайти конкретні дії, які допоможуть відмовитися від зайвої їжі. Можна знайти спеціаліста по харчовій поведінці, бажано з психологічною освітою або взяти участь у програмі, яка спрямована на навчання інтуїтивного харчування.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Звернутися за допомогою

Якщо такі напади трапляються частіше, ніж 2 рази в тиждень протягом півроку, то мова може йти про компульсивне переїдання. В цьому немає нічого страшного. Так буває. Людина ж не винен, якщо підхопив грип. І тут теж саме, не соромно захворіти. І це не означає, що немає сили волі або вся справа в розбещеності. Ця ситуація може захопити людину так, що він, будучи вольовим в будь-якій іншій сфері, пасує перед їжею.

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