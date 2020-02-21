Типи порушення харчової поведінки: експерт назвала важливі відмінності

Ламаючи голову над причинами зайвої ваги, не варто випускати з уваги важливу деталь, яка може стати серйозною перешкодою на шляху до заповітної цифри на вагах – розлад харчової поведінки. Про те, чому люди переїдають, зриваються і заїдають стрес розповіла нутриціолог Наталія Кошкіна, яка раніше озвучила причини постійної втоми. На сторінці в Instagram вона описала три розповсюджених типи харчових порушень.

А саме можна виділити три умовних типу розладу харчової поведінки:

Обмежувальне харчове поведінка

Людям з таким порушенням властиво чорно-біле мислення, за принципом "все або нічого". Або я сиджу на дієті, або об'їдаюся . Або контролюю кожен шматочок, або мету все підряд.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Эмоціогенне

Коли їжу їдять не заради їжі. Використовують її як ліки, щоб полегшити душевний біль, зняти напругу.

До речі, у 80% випадків переїдання у жінок винні втома, нудьга та самотність.

Экстернальное

Коли стимулом поїсти служить не тілесне почуття голоду, а вигляд і запах їжі. Накритий стіл, вітрина кафе, вживають їжу інші люди. Будь-який зовнішній стимул.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

До речі, порушена харчова поведінка - не вирок. З ним можна успішно працювати і знижувати вагу.

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