Секрет стрункості Демі Мур і Бейонсе: розкрита спеціальна дієта

Дієта на лимонад з перцем і солоній воді допомогла схуднути зіркам (фото: pixabay.com)

Цей класичний метод схуднення багато років популярний серед зірок

Програма Master Cleanse, яка також відома як лимонадна дієта, хоч і дозволяє дуже швидко скинути зайві кілограми, але в ній є ризики для здоров'я. Мета даної програми - вивести токсини з організму, і схуднути. При цьому використовується не простий лимонад, а який готується за особливим рецептом.

Дана методика схуднення повністю забороняє вживати тверду їжу. Тривалість такої дієти становить близько десяти днів. Протягом цього часу необхідно пити лимонад, який складається з води, свіжовичавленого лимонного соку, кленового сиропу і кайенського перцю. При цьому його треба пити 6-12 разів на день. Про це повідомляє ТСН.

Крім того, під час даної дієти необхідно щоранку пити літр теплої води. Але це повинна бути не просто вода, потрібно додати дві кавові ложечки нейодованої солі. Це дозволить усунути токсини, які збираються в ободовій кишці. При цьому ввечері необхідно лише випити одну чашку чаю з касії.

Даний спосіб схуднення був розроблений ще в 40-х роках Стенлі Берроузом і описаний ним у книзі "The Master Cleanse". Ця дієта завжди користувалася популярністю серед зірок, включаючи Демі мур і Гвінет Пелтроу.

Наприклад, Бейонсе використовувала її під час підготовки до знімання фільму "Дівчата мрії". За два тижні вона скинула 10 кілограмів, правда потім негативно відгукнулася про цю екстремальну програму.

Гвінет Пелтроу розповіла, що після лимонадної дієти у неї почалися галюцинації. Також вона попередила жінок про те, що після такої дієти може порушиться обмін речовин, що призведе до набору ваги у майбутньому.

Враховуючи обмеження, які передбачає ця програма схуднення. Білки, жирні кислоти, мінеральні солі – всі ці елементи, необхідні для нормальної роботи організму, відсутні в меню Master Cleanse. Їх дефіцит ризикує викликати проблеми зі здоров'ям. Тому під час дієти можуть виникнути такі симптоми, як втома, тремтіння в тілі, запаморочення і порушення ясності розуму.

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