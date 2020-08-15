Вони насправді корисні: розкрито нові якості шкідливих продуктів

Корисні якості шкідливих продуктів (Фото: pixabay.com)

Фахівці розповіли, які корисні якості є у популярних шкідливих продуктів

Деякі продукти, які вважаються шкідливими, насправді мають корисні якості. Їх потрібно вживати в помірній кількості або не поєднувати з іншими продуктами.

Вчені регулярно проводять різні дослідження щодо корисності або шкідливості тих чи інших продуктів. Те, що раніше вважалося раціоном здорового харчування, стало шкідливим і навпаки. Фахівці назвали шкідливі продукти, які насправді корисні. Про це пише BeautyHub.

Кава. Якщо у вас низька толерантність до кофеїну, то цей напій може нашкодити. Якщо випивати по 5-6 чашок в день, то шкіра буде суха. Однак кофеїн покращує роботу мозку, прискорює кровообіг, збільшує працездатність, підвищує рівень енергії. Також він підвищує стійкість організму до стресу, знижує ймовірність розвитку раку і деменції. Нормою є не більше двох чашок кави в день. В одній чашці міститься чверть необхідної норми флавоноїдів і лінолевої кислоти, які відновлюють еластичність шкіри. Через каву організм втрачає рідину, тому варто за кожну чашку випивати по одній склянці води.

Арахісове масло. Воно смачне і дуже ситне і насправді від нього не повніють, якщо вживати його в адекватних дозах. Арахісове масло допомагає контролювати вагу, в ньому міститься багато здорових жирів, білків і клітковини. Жири допомагають знизити рівень холестерину в крові та ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Фахівці рекомендують уважно читати етикетку і не вживати спреди з вмістом цукру і рослинної олії, вибирати тільки натуральний продукт. Також таке масло може бути протипоказано людям з алергією на арахіс.

Макарони. Фанати ЗСЖ вважають, що вживання макаронних виробів згубно впливає на здоров'я і викликає зайву вагу. Насправді калорійними макарони роблять соуси. Вибирати потрібно макарони твердих сортів пшениці, рисову або з кукурудзи, оскільки в них містяться складні вуглеводи. Вони будуть довго перетравлюватися і дадуть відчуття ситості на тривалий час. Також в макаронах є клітковина, яка допомагає вивести шлаки з організму. Для заправки краще всього використовувати свіжі овочі, зелень, оливкова олія, часник і твердий сир.

Попкорн. В попкорні багато клітковини, яка поліпшує травлення, знижує рівень глюкози в крові та виводить токсини. Також у ньому містяться поліфеноли, які володіють антиоксидантними властивостями. Найкраще вживати попкорн без масла і карамелі, а солі давати зовсім трохи.

Картопля. Нові дослідження показують, що картоплю, приготована правильним чином, може навіть стати частиною дієти. У ній міститься калій і клітковина, які необхідні організму для збалансованого рівня електролітів і цукру в крові. Крохмаль дає відчуття ситості надовго і допомагає не переїдати.

Шоколад. Натуральний темний шоколад дійсно дуже корисний для організму, оскільки в ньому міститься багато антиоксидантів. А це допомагає підвищити спортивні результати, знизити ризик інсульту і розвитку серцевих захворювань. Також шоколад покращує настрій, але денна норма не повинна перевищувати 30 г в день.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікарі назвали найнебезпечніші рибні консерви для здоров'я людини.