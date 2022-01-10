П'ять простих кроків: дієтолог розповів, як скинути зайве після свят

Традиції щедрого застілля, фудкорти на святкових локаціях – все це не сприяє популяризації та впровадженню правильних звичок. За даними Центру громадського здоров'я, в середньому, людина набирає від 3 до 5 кг за святкові канікули.

Нескінченні новорічні свята завершилися, і багато хто тепер боїться ставати на ваги. І не дивно! Цей період – неймовірна спокуса для всіх, навіть тих, хто вже давно дотримується принципів здорового харчування.

Але найбільша проблема – це не зайва вага, а серйозні проблеми зі шлунково-кишковим трактом. Гастроенторологічні та терапевтичні стаціонари можуть похвалитися аншлагом і хорошим наповненням ліжкомісць досить важкими пацієнтами у цей період.

Як же повернутися до правильного харчування і здорового способу життя? Відновлювати, входити в свій звичний режим і скидати зайве потрібно поступово.

Ніяких розвантажувальних днів, голодування і строгих дієт! Це те, що тільки нашкодить, а можливо, когось приведе і на лікарняне ліжко, впевнені дієтологи зі школи схуднення і здорового харчування "Доказові".

Фахівці зі здорового харчування розповіли у своєму Facebook, які п'ять простих кроків приведуть вас до вашої нормальної ваги.