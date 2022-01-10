Пять простых шагов: диетолог рассказал, как скинуть лишнее после праздников

Традиции щедрого застолья, фудкорты на праздничных локациях – все это не способствует популяризации и внедрению правильных привычек. По данным Центра общественного здоровья, в среднем, человек набирает от 3 до 5 кг за праздничные каникулы.

Бесконечные новогодние праздники завершились, и многие теперь боятся становиться на весы. И неудивительно! Этот период – невероятный соблазн для всех, даже тех, кто уже давно придерживается принципов здорового питания.

Но самая большая проблема – это не лишний вес, а серьезные проблемы с ЖКТ. Гастроэнторологические и терапевтические стационары могут похвастаться аншлагом и хорошим наполнением койкомест достаточно тяжелыми пациентами в этот период.

Как же вернуться к правильному питанию и здоровому образу жизни? Восстанавливать, входить в свой привычный режим и скидывать лишнее нужно постепенно.

Никаких разгрузочных дней, голодовки и строгих диет! Это то, что только навредит, а возможно, кого-то приведет и на больничную койку, уверены диетологи из Школы похудения и здорового питания "Доказові".

Специалисты по здоровому питанию рассказали в своем Facebook, какие пять простых шагов приведут вас к вашему нормальному весу.